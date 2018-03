Antonio Cassano | La morte di Davide Astori mi ha sconvolto Io ci sono passato | ma

huffingtonpost

: Antonio Cassano: 'La morte di Davide Astori mi ha sconvolto. Io ci sono passato… - thexeon : Antonio Cassano: 'La morte di Davide Astori mi ha sconvolto. Io ci sono passato… - sportal_it : Morte Astori, Cassano: “Sconvolto, ci sono passato” - Antonio Cassano in un'intervista al Corriere della Sera ricor… - acerba_follia : @nonleggerlo Dovrebbe essere il fratellastro, non il cugino. -

(Di martedì 6 marzo 2018) "Non si può morire a 31 anni. Però purtroppo è successo e può succedere. Anche se i controlli si fanno eattenti. Me lo hanno spiegato con attenzione quando è capitato a me". Nel 2011, quando indossava la maglia del Milan,ha avuto un malore mentre si trovava in aereo con la squadra. Grazie a un intervento il calciatore adesso sta bene ed è potuto tornare in campo, ma dopo laimprovvisa di- una vicenda che apparentemente può ricordare quando accaduto a lui -in molti a chiedergli come si sente, cosa ha provato nell'apprendere la scomparsa del collega, come lui giovane, sportivo e sottoposto a continui controlli.Lo ha incontrato anche il Corriere della Sera:"Il mio è stato un problema completamente diverso, comune al 30% degli italiani. Mi hanno inserito un "ombrellino" e problema ...