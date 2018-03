optimaitalia

: Ambientazioni esotiche e party notturni nel video di On The Loose di Niall Horan, il nuovo… - all_music_it : Ambientazioni esotiche e party notturni nel video di On The Loose di Niall Horan, il nuovo… - OptiMagazine : #ontheloosemusicvideo Ambientazioni esotiche e party notturni nel video di On The Loose di @NiallOfficial, il nuovo… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Finalmente online ildi On Thedi, il nuovo singolo estratto dall'album Flicker.Il brano è il quarto singolo pubblicato dall'album di debutto come solista Flicker, rilasciato lo scorso ottobre in anteprima al tour mondiale. Il disco è stato anticipato da tre singoli, This Town, Slow Hands e Too Much To Ask.On The, invece, è stato rilasciato lo scorso 20 febbraio, come singolo prima del lungo tour che porteràad esibirsi in tutto il mondo, sui palchi internazionali più prestigiosi. Il singolo è anche disponibile in tutti i digital store e sulle piattaforme streaming.On Theè il brano dalle atmosfere più pop dell'intero album e racconta la storia di una ragazza che non vuole essere vincolata a una relazione. Ildi On Thediè stato realizzato in location tropicali, tra praterie desertiche edalle ...