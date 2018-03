Amazon pensa al futuro e punta ai conti correnti Aperte le trattative con le banche

Amazon brevetta il bracciale elettronico. ‘Pagati per lavorare - non per pensare’ come un secolo fa : “Voi siete pagati per lavorare, non per pensare; c’è qualcun altro che è pagato per questo”. È quel che spiegava poco più di un secolo fa a un operaio Frederick Winslow Taylor, campione di tennis e primo classificato agli Us Open del 1881 in coppia con il cognato Clarence Clarke; campione di golf volato a rappresentare gli Stati Uniti d’America alle olimpiadi di Parigi del 1900, ingegnere e inventore del “taylorismo”, la teoria ...