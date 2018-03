Amazon e conti correnti | come funzionerà il nuovo strumento di pagamento

Amazon punta ai conti correnti - tratta con banche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Amazon pronta a lanciare conti correnti per i suoi clienti : Teleborsa, - Amazon sarebbe in trattative con alcune grandi banche, inclusa JP Morgan per aprire conti correnti che il gruppo guidato da Jeff Bezos potrebbe decidere di offrire ai suoi clienti. Lo ...

Amazon guarda alla finanza : punta a offrire conti correnti con JP Morgan : MILANO - Dopo il commercio fisico , i sistemi di sicurezza per la casa e la logistica , Amazon è pronto a muovere il grande passo nella finanza. continuano le indiscrezioni di stampa in tal senso, ...

Scioperi - braccialetti e conti record : dove sta andando Amazon? : Dalla polemica sul brevetto dei braccialetti all'ingresso nel mercato dei farmaci, Amazon ripensa le proprie strategie: ma in quale direzione?

Il braccialetto di Amazon fa paura - ma non quanto i suoi conti : ...ritmo di crescita potrebbero presto consentirgli di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1000 miliardi di dollari - ora è a circa 700 miliardi - facendone una delle prime compagnie al mondo ...

Amazon continua a inanellare numeri da paura : superato il miliardo di utili nello scorso trimestre : Amazon continua a inanellare risultati straordinari e ha annunciato che nell'ultimo trimestre del 2017 ha superato per la prima volta un miliardo di dollari di utili. Inevitabile l'impatto sul titolo in Borsa che ha guadagnato immediatamente più di sei punti percentuali. Crescono ovviamente i ricavi, in crescita del 38% rispetto allo scorso anno. L'articolo Amazon continua a inanellare numeri da paura: superato il miliardo di utili nello scorso ...

Electric Dreams - su Amazon la serie ispirata ai racconti di Philip K. Dick : Dick , ognuno dei dieci episodi indipendenti è ambientato in un mondo diverso. Nonostante ci siano dei mondi a dividere le storie, il tema che le lega è l'intensa e appassionata esplorazione dell'...

La rivoluzione di Amazon continuerà - dai video alle farmacie : Nel 2017 l'azienda fondata e guidata da Jeff Bezos, l'uomo più ricco al mondo , ha causato varie vittime preannunciando un 2018 in cui caratterizzerà sempre di più le vite dei suoi utenti. Magari ...

E/O - editore di Elena Ferrante - rompe con Amazon : sconti eccessivi - : La casa editrice fondata da Sandro Ferri e Sandra Ozzola ha rifiutato quanto richiesto dal colosso di Seattle: "Volevano uno sconto a loro favore troppo gravoso per noi". La società di Jeff Bezos ha ...