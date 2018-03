Amazon banca e carte di credito | tutto quello che c’è da sapere

gqitalia

: Amazon è sempre più «banca»: ora punta a offrire conti correnti - sole24ore : Amazon è sempre più «banca»: ora punta a offrire conti correnti - cauloe : #Amazon banca. Offre il conto ai millennials con jp Morgan - PICCIAFUOCHI : Amazon è sempre più «banca»: ora punta a offrire conti correnti -

(Di martedì 6 marzo 2018) Più che sorpassare le banche, l’idea è quella di stringere accordi per fornire ai clienti che non hanno profiliri tradizionali, ad esempio condicollegate, canali di pagamento sicuri e semplici da usare. Conti correnti virtuali, metodi di pagamento in stile PayPal, veri e propri conti in accordo con istituti come JP Morgan Chase e Capital One Financial, con cui sono già iniziate le trattative. Una cosa è certa:continua la sua espansione in mondi e ambiti un minuto prima considerati lontani o impossibili da soddisfare in casa (si pensi ai farmaci o alle consegne espresse) per buttarsi sul fintech. Sempre in ottica “consumer”: per fornire cioè un’esperienza più lineare agli utenti. Ciò che già esiste,Pay, è in realtà insufficiente. Oltre che una cosa deldiversa: si tratta dell’opportunità di pagare anche su siti terzi utilizzando le ...