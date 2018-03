Alimenti | Coldiretti | da oggi più succo nelle aranciate | dal 12 al 20%

Alimenti - Coldiretti : quotazioni del riso dimezzate - è allarme : Oggi gli agricoltori devono vendere ben quattro chili di risone per pagarsi un semplice caffè a causa di speculazioni e degli inganni che colpiscono le risaie e danneggiano i consumatori. E’ quanto ha denunciato la Coldiretti in occasione della scadenza dei 180 giorni per l’entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull’ indicazione dell’origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta pubblicati sulla Gazzetta ...

Alimenti - Coldiretti : per il 58% degli italiani la pasta è simbolo del Made in Italy : Per quasi 6 italiani su 10 (58%) la pasta è il vero simbolo del Made in Italy nel mondo, seguita dall’olio extravergine d’oliva (19%) e dal vino (18%). E’ quanto emerge da un sondaggio Coldiretti/Ixè in occasione del pasta Day organizzato alla scadenza dei 180 giorni per l’entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta pubblicati sulla Gazzetta ...

Alimenti - Coldiretti : i tarocchi affossano il Grana - ai minimi dal 2000 : I tarocchi del Made in Italy affossano le quotazioni del Grana Padano che hanno toccato a gennaio il livello più basso degli ultimi 8 anni attestandosi a 6,10 euro al chilo per la stagionatura di 10 mesi alla produzione. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti, sulla base delle rilevazioni della Camera di Commercio di Mantova, presentata in occasione della Fieragricola di Verona dove sono state esposte le brutte copie diffuse nei diversi ...

Alimenti - Coldiretti : per Patrimonio Unesco prima il prosecco poi la baguette : “Se il presidente francese Emmanuel Macron vuole la baguette Patrimonio dell’Unesco, come è già avvenuto per ‘l’arte dei pizzaiuoli napoletani’, l’ltalia puo’ sostenere con forza la richiesta per la tutela del prosecco dopo quella ottenuta dallo Champagne nel 2015“. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che le bollicine italiane vendute all’estero sono state il doppio di quelle francesi nel 2017. La ...

Alimenti - Coldiretti : bene il ritiro di latte in polvere francese : Il ritiro di oltre 12 milioni di scatole di latte in polvere per l’infanzia dello stabilimento francese di Craon a rischio salmonella in 83 Paesi, annunciato dalla Lactalis, è l’ultimo della serie di allarmi alimentari che hanno portato oggi piu’ di due italiani su tre (68%) ad essere preoccupati dell’impatto di quello che mangiano sulla salute, per effetto del ripetersi degli scandali sul cibo. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ ...