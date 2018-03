Alessandro Cattelan chiede scusa a Ermal Meta

Alessandro Cattelan replica a Ermal Meta : “Solo battute - facciamo pace - le fan del cantante inferocite” : Alessandro Cattelan risponde in tv a Ermal Meta dopo che il cantante non ha apprezzato una battuta sua e di Noemi durante E poi c’è Cattelan. Ecco il testo del monologo di apertura di #EPCC, in onda martedì 6 marzo su Sky Uno. Alessandro Cattelan, monologo di #EPCC dedicato alla polemica riguardante Ermal Meta “Non […] L'articolo Alessandro Cattelan replica a Ermal Meta: “Solo battute, facciamo pace, le fan del cantante ...

Ermal Meta contro Alessandro Cattelan e Noemi : la polemica sui social : Ermal Meta in polemica con Alessandro Cattelan e Noemi: il vincitore di Sanremo infastidito dalle loro battute L’ospitata di Noemi a E poi c’è Cattelan sembrerebbe aver molto infastidito Ermal Meta nelle ultime ore. Il vincitore di Sanremo, infatti, ha postato sul suo profilo Twitter un video dove, appunto, è possibile vedere uno spezzone del […] L'articolo Ermal Meta contro Alessandro Cattelan e Noemi: la polemica sui social ...

EPCC : Ermal Meta contro Alessandro Cattelan e Noemi : Inizia tutto in una puntata di E poi c’è Cattelan con ospite Noemi. Alessandro dice che le aveva proposto di partecipare a Sanremo con una canzone sui luoghi comuni verso la quale Noemi sembrava nutrire dei dubbi. «Guarda che poi vinciamo Sanremo e lei, no ma che dici, e guarda poi chi ha vinto…», chiosa il padrone di casa mentre la cantante rincara la dose. «Ma è un pezzo originale il tuo?», domanda sforzandosi di non ridere. Una ...

Quiz anni 90 - Levante e Silvio Muccino sfidano Alessandro Cattelan. In palio il poster dello Chef Tony : Levante e Silvio Muccino sono stati ospiti, ieri, a E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD. La cantante e l’attore sono stati entrambi intervistati da Alessandro Cattelan, e poi hanno deciso di sfidarlo ad un’ edizione speciale del Quiz “Pezzo di Nerd” a tema anni ’90. Ecco il video della sfida tra i tre con in palio i poster di alcune delle icone di quegli anni come lo Chef Tony, il Baffo da Crema, Steve Urkel da Otto sotto un ...

Ermal Meta risponde ad Alessandro Cattelan e Noemi sui luoghi comuni nelle canzoni di Sanremo : “Le buone maniere non sono più originali?” (video) : Ermal Meta risponde ad Alessandro Cattelan e Noemi ad Epcc: in occasione di una puntata con lo show di Alessandro Cattelan, Noemi è stata ospite del conduttore per promuovere il nuovo disco La Luna. A poche settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare la canzone Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, oggetto di grandi polemiche durante la kermesse, Noemi e Alessandro Cattelan sono tornati ...

Cristiana Capotondi/ Ospite di Alessandro Cattelan : l'attrice con il braccio ingessato (EPCC) : Cristiana Capotondi, protagonista nelle sale dal prossimo 8 marzo nel film Nome di donna, nuovo film di Marco Tullio Giordana che affronta il tema caldo degli abusi sul posto di lavoro.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 15:50:00 GMT)

CRISTIANA CAPOTONDI/ Ospite di Alessandro Cattelan : protagonista del film Nome di donna (EPCC) : CRISTIANA CAPOTONDI, protagonista nelle sale dal prossimo 8 marzo nel film Nome di donna, nuovo film di Marco Tullio Giordana che affronta il tema caldo degli abusi sul posto di lavoro.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:24:00 GMT)

Annalisa/ Ospite di Alessandro Cattelan : “Ci vorrebbero più programmi di questo tipo” (EPCC) : Annalisa a E poi c'è Cattelan. I complimenti della cantante al conduttore: “Ci vorrebbero più programmi di questo tipo”. Le ultime notizie sull'artista Ospite del late night show di Sky(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Noemi e Alessandro Cattelan prendono in giro 'I luoghi comuni' : Il salotto di Alessandro Cattelan su Sky Uno Hd ha accolto Noemi per un divertente duetto sui luoghi comuni: da Venezia che è bella 'ma non ci vivrei' al nuoto 'sport completo', alle serie che sono '...

NOEMI/ Video - canta “I luoghi comuni“ con Alessandro Cattelan a EPCC : Ieri sera nel salotto di "E poi c’è Cattelan" NOEMI si è esibita assieme ad Alessandro Cattelan in una divertentissima canzone sui luoghi comuni più famosi.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:46:00 GMT)

Alessandro Cattelan e Lorenzo Licitra - il karaoke - con parole a caso - in macchina : Il vincitore di XF è stato ospite di Alessandro Cattelan a EPCC. I due sono stati protagonisti di un karaoke in auto, con parole un po' a caso. Lo dice stesso Cattelan, del resto, che il nome della ...

Alessandro CATTELAN/ Il conduttore analizza il suo late show EPCC (Tv Talk) : ALESSANDRO CATTELAN sarà il protagonista della pagina di intrattenimento della puntata di Tv Talk, di sabato 17 febbraio. Il conduttore è tornato alla conduzione del suo late show “EPCC”.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 02:05:00 GMT)

Irresistibili Pierfrancesco Favino e Alessandro Cattelan : si sfidano a colpi di imitazioni : da Capatonda a Chewbecca passando per Lapo : Ospite stasera al late show condotto da Alessandro Cattelan, Pierfrancesco Favino divertirà il pubblico della notte di Sky Uno HD con alcune divertenti imitazioni, da un irresistibile Marco Giallini a Lapo Elkann, fino a Chewbecca, il Wookiee di Star Wars amico di Han Solo. Alessandro Cattelan, invece, stupirà tutti con una sorprendente imitazione di Maccio Capatonda. #EPCC va in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì, su Sky Uno HD. L'articolo ...

Proposta di matrimonio ad EPCC/ Video - Alessandro Cattelan "officiante" e Giulia Bevilacqua damigella : Il late show di Alessandro Cattelan ospita una Proposta e un matrimonio con tanto di banchetto e una damigella speciale, Giulia Bevilaqua, ecco il Video tratto da E poi c'è Cattelan(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:09:00 GMT)