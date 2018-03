Al nuovo due biglietti al prezzo di uno se sei femmina

Il vecchio e il nuovo : le due anime di Guardiola convivono in questo City : Non contento, accentrò anche gli ultimi due che si potrebbe immaginare di accentrare: Robben e Ribery , le migliori ali del mondo, spesso e volentieri finivano per occupare corridoi più centrali ...

nuovo album di Mina in arrivo a marzo - l’annuncio ufficiale : la Tigre di Cremona torna dopo i duetti con Celentano : dopo il grande successo del secondo disco di duetti realizzato con Adriano Celentano, un Nuovo album di Mina è pronto ad arrivare sul mercato italiano già questo mese: l'annuncio è arrivato dai canali social della Tigre di Cremona, che hanno diffuso i primi teaser relativi al Nuovo progetto con il criptico messaggio "Mina 2018". La conferma che si tratta di un Nuovo progetto discografico è presente sul sito ufficiale www.Minamazzini.it, in ...

Anticipazioni Isola 2018 - due abbandoni e un nuovo ingresso? News sorprendenti : Ultime Anticipazioni sull'Isola dei Famosi 2018! Sembra proprio che questa edizione del reality show di Canale 5 sia destinata a perdere pian pianino tutti i suoi naufraghi: dopo il caso "Francesco Monte" che ha portato quest'ultimo a prendere la decisione di lasciare il programma, gli infortuni di Craig e Giucas e l'abbandono di Chiara Nasti, adesso potrebbero prendere il prossimo aereo diretto in Italia Francesca Cirpiani e Bianca Atzei. I ...

Carlo Cracco apre il suo nuovo ristorante : ecco quanto costerà mangiare. Due anni d’attesa e nessun dettaglio trapelato - poi l’inaugurazione in grande stile. E ovviamente la questione prezzi : sorpresi? : Carlo Cracco, dopo un’attesa durata due anni, è arrivata l’inaugurazione del nuovo locale in Galleria Vittorio Emanuele, a Milano. Locale di cui non esisteva nemmeno una foto ufficiosa prima d’ora e che è stato presentato a una moltitudine di invitati impazienti di scoprire i dettagli di quella che è stata definita ‘l’operazione più glamour dell’anno’. Ma è andata male ai curiosi che speravano di ...

Tutto pronto per il nuovo album de Il Volo : le prime anticipazioni tra il pop e duetti sorprendenti con artisti italiani ed internazionali : L'uscita del nuovo album de Il Volo è sempre più vicina: il trio di tenori italiani è quasi pronto al ritorno discografico, con un nuovo progetto che sarà sorprendente. In occasione del Festival di Sanremo, i ragazzi de Il Volo sono stati ospiti di Claudio Baglioni nel corso della seconda serata, lo scorso mercoledì 7 febbraio. Durante la giornata, in un'intervista a Il Quotidiano hanno rilasciato diverse dichiarazioni che fanno ben sperare ...

Arriva “Due” - il nuovo gioco di carte dai creatori di “Uno” : ecco cosa cambia : Arriva “Due”, il nuovo gioco di carte dai creatori di “Uno”: ecco cosa cambia Lo storico gioco della Mattel, nato nel lontano 1971, si rinnova e raddoppia: le cose si faranno ancora più complesse.Continua a leggere Lo storico gioco della Mattel, nato nel lontano 1971, si rinnova e raddoppia: le cose si faranno ancora più […] L'articolo Arriva “Due”, il nuovo gioco di carte dai creatori di “Uno”: ecco cosa cambia sembra essere il primo su ...

Rider - a Bologna nuovo sciopero : fermi per due ore i fattorini di Glovo : Oggi ogni «glover», circa un centinaio in città, è pagato di base 4.40 all'ora, più un bonus di 1.80 di media. I turni però non sono sempre garantiti, ma dipendono da quanto si è bravi. Esiste infatti ...

Isola dei Famosi 2018/ Il nuovo spoiler di Mara Venier : "Sono già nate due coppie!" : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:22:00 GMT)

Cagliari Calcio : altri due addii e un nuovo arrivo Video : Cagliari Calcio ancora impegnato in maniera interessante sul mercato, tanto che ci saranno alcune operazioni da chiudere, ovviamente sia in entrata che in uscita. Le prime potrebbero includere una o due operazioni, mentre le seconde saranno minimo due, anche se potrebbero essere addirittura tre o quattro. Vediamo insieme di cosa si tratta. Cagliari Calciomercato aperto in entrata ed uscita In uscita, ci sono alcuni movimenti ormai in via di ...

Grandi novità per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 - due addii importanti nella band del nuovo tour : I concerti di Vasco Rossi nel 2018 presenteranno Grandi novità sul fronte della band: dopo la conferma di Vince Pastano alle chitarre, al lavoro con il Blasco anche come produttore musicale dello show, arriva anche quella di due Grandi addii. Due volti storici della band, notissimi alla combriccola del Blasco, non saranno più sul palco del Komandante per il VascoNonStop Live 2018 in scena a giugno negli stadi italiani. Si tratta del ...

La protagonista del nuovo video di Beck ha due anni ed è una star di Instagram : La fonte di ispirazione di questi gioielli visivi è sicuramente il mondo del web: se il video di Wow , il primo singolo estratto, ha previsto il coinvolgimento di animatori 3D (delle celebrity sui ...

Regeni - due anni dopo spunta nuovo documento : Procura egiziana : è un falso : Datato 30 gennaio 2016, era stato inviato all'ambasciata italiana a Berna, in Svizzera e indirizzato dal capo dei servizi segreti generali al capo di quelli militari

Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso : Gui Minhai, uno dei cinque editori e librai di Hong Kong che nel 2015 erano stati arrestati dalla polizia cinese senza che se ne sapesse nulla per mesi, è stato nuovamente arrestato in modo misterioso. Gui era libero dallo scorso The post Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso appeared first on Il Post.