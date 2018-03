ilgiornale

: Retweeted Giuseppe Fini ???? (@51fini): Al Nazareno comincia la guerra civile Fronda all'attacco: Matteo deve... - Raf17Pallotto : Retweeted Giuseppe Fini ???? (@51fini): Al Nazareno comincia la guerra civile Fronda all'attacco: Matteo deve... - Raf17Pallotto : RT @51fini: Al Nazareno comincia la guerra civile Fronda all'attacco: Matteo deve andare a casa - City_life69 : RT @51fini: Al Nazareno comincia la guerra civile Fronda all'attacco: Matteo deve andare a casa -

(Di martedì 6 marzo 2018) Roma La svolta improvvisa arriva dopo una giornata di infiniti summit, riunioni, conciliaboli, telefonate incrociate. Con un unico obiettivo: stabilire un percorso di exit strategy pilotata dalla leadership del segretario sconfitto, e aprire una nuova fase nel Pd.Solo che il diretto interessato non ci sta, fa trapelare per tutto il giorno segnali di ira e di sfida e alla fine annuncia, a sera, che si dimette ma resta, a presidiare un percorso che collochi il Pd all'opposizione. Perché, spiegano i suoi, nel Pd rischia di partire un «tana liberi tutti» che - è il sospetto renziano - potrebbe spingere i Dem, in nome della «responsabilità» chiesta dal Colle, ad appoggiare tentativi di governo grillino o di centrodestra. «Ci offriranno la presidenza della Camera, poltrone di commissione, la garanzia di una legislatura lunga. E possono ...