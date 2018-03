AIGAE | alla scoperta di Pentedattilo | prima abbandonato | ora borgo turistico con botteghe

meteoweb.eu

(Di martedì 6 marzo 2018) “dasvuotato,, spopolato ora. In seguito ad ordinanze di sgombero risalenti agli anni ’60 questo paesino era morto, dimenticato da tutti. Oggi grazie all’operato della Pro-è ritornato a vivere. Le abitazioni sono state recuperate e trasformate in alloggi.è paesino ad Ospitalità Diffusa, bellissimoe meta ambita in estate”. Lo ha annunciato Andrea Laurenzano, Guida Ambientale Escursionisticache opera da 20 anni sul territorio.rappresenta anche un sito geologico importante per la candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco. “fu colonia calcidese nel 640 a.C. ed un importante centro economico durante tutto il periodo greco – romano. Durante la dominazione romana,divenne anche centro militare per la sua strategica posizione sulla ...