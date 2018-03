Agli Indian Open 4 azzurri in gara

L'acciaieria di Piombino passa Agli indiani. Calenda : raggiunto importante risultato : Teleborsa, - Si è sbloccata la situazione di uno dei più importanti poli siderurgici italiani, l' acciaieria di Piombino che passa da Aferpi agli indiani di Jws, che fa capo alla famiglia Jindal . ...

L'acciaieria di Piombino passa Agli indiani. Calenda : raggiunto importante risultato : Si è sbloccata la situazione di uno dei più importanti poli siderurgici italiani, l' acciaieria di Piombino che passa da Aferpi agli indiani di Jws, che fa capo alla famiglia Jindal . Ieri, 1° marzo ...

Acciaierie Piombino - firmato l’accordo preliminare per la cessione Agli indiani di Jindal dopo il flop Cevital : dopo tre giorni di ulteriori trattative è stato firmato l’accordo preliminare per la cessione dell’Aferpi di Piombino dagli algerini di Cevital al gruppo indiano Jindal south west. Che nel 2014 aveva partecipato alla gara per l’acquisizione del siderurgico senza successo: a risultare vincitrice – con grande soddisfazione dell’allora premier Matteo Renzi – era stata la Cevital del magnate algerino Issaad Rebrab. Che ...

L'acciaieria di Piombino passa da Aferpi Agli indiani di Jws : firmato l'accordo al Mise : È stato firmato l'accordo preliminare per la cessione dell'Aferpi di Piombino dall'algerina Cevital al gruppo indiano Jws di Saijan Jindal per circa 75 milioni di euro. Ad annunciarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e il governatore della Toscana, Enrico Rossi.Con la firma di oggi, spiega il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli, "si chiude una fase importante della vertenza ex-Lucchini di Piombino, ora ...

Acciaierie Piombino - l’assistenza di Carrai e Bianchi Agli indiani di Jindal per risolvere uno dei più grandi flop di Renzi : Il ministro Carlo Calenda dovrà ringraziare il Giglio Magico se il passaggio di Aferpi agli indiani di Jindal dovesse andare in porto. Nella partita (ancora aperta) dell’ex Lucchini di Piombino sono scesi in campo esponenti di rilievo del Renzismo più intimo, dal fedelissimo Marco Carrai all’avvocato Alberto Bianchi, presidente della fondazione Open che finanzia la Leopolda, fino a un altro fiorentino eccellente come il presidente della ...