Addio all' Emilia rossa Dem ridotti a vincere con Casini e Lorenzin

(Di martedì 6 marzo 2018) Da simbolo del buon governo a caso di scuola di cattiva amministrazione. Di come la cattiva gestione dell'immigrazione possa fare convertire anche l'elettorato più fedele. L'Italianon c'è più. Le regioni che per definizione votavano sempre a sinistra per storia, tradizione e poi anche clientele, hanno deciso che la fedeltà politica è un disvalore.Ieri, i risultati dei collegi uninominali hanno messo in chiaro una tendenza che ha contribuito in modo determinante alla sconfitta del Pd. Il centrodestra ha conquistato pezzi importanti del Centro Italia. Mezza Toscana ha eletto i candidati della coalizione di destra, così come l'. Fedeli alla sinistra la Romagna e una fascia della Toscana che va da Livorno agli Appennini, passando per Firenze. Tutto il resto va a Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. Politicamente ...