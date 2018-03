Ad un passo da iOS 11 3 per tutti gli iPhone compatibili | uscita aggiornamento in quarta

optimaitalia

(Di martedì 6 marzo 2018) Siamo davvero più vicini all'definitiva di iOS 11.3 sugli(ossia a partire dall'5S e via via su quelli più recenti)? L'importantissimo ottiene la suabeta sia per sviluppatori che per tester pubblici in queste ore. Procede dunque con parsimonia il lavoro degli esperti per assicurare un firmware perfetto e per quanto possibile, libero da errori e problemi: e sembrerebbe proprio che la strada intrapresa sia quella giusta.Labeta appena lanciata da Cupertino rappresenta naturalmente un update migliorativo rispetto ai firmware precedenti. Non a caso, nel changelog ufficiale non si fa, alcun riferimento all'introduzione di nuove funzioni ma piuttosto l'unicoin avanti dichiarato riguarda la correzione di bug fix e la migliore stabilità di sistema che proprio la release dovrebbe garantire. Insomma, saremmo in sostanza ...