A più di due anni dal lancio Call of Duty | Black Ops 3 riceve una nuova modalità

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : non sa se vuole più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...

Jonathan Kashanian divide il suo tempo sull'Isola dei Famosi 2018 fra l'amicizia con Marco Ferri ed il desiderio di diventare padre: la confessione ad Alessia Mancini.

C’è posta per te : due puntate in più e slitta lo speciale Pausini – Totti : Maria De Filippi allunga di due puntate il people show “C’è posta per te” e slitta lo speciale evento dedicato a Laura Pausini e Francesco Totti Una bella notizia per i milioni di telespettatori che non si perdono una puntata di “C’è posta per te“. Il people show di Maria De Filippi, trionfatore indiscusso del sabato sera di Canale 5, si allunga di due puntate. C’è posta per te, due puntate in più: sfida ...

Missione compiuta per il Liverpool : 2-0 al Newcastle - sorpasso - per due notti - al Manchester United : Per il titolo, invece, si sa, il discorso è chiuso da tempo… La cronaca Trama quanto mai semplice: Liverpool in possesso, Newcastle tutto dietro nella speranza di strappare il punticino importante in ...

Obesità e diabete : il bypass gastrico può essere più efficace nel combattere le due malattie rispetto alle modifiche allo stile di vita : Le persone con livelli preoccupanti di Obesità e scarso controllo del diabete di tipo 2 hanno due differenti opzioni per migliorare la loro salute: la chirurgia bariatrica oppure un’approfondita gestione dello stile di vita. In uno studio clinico randomizzato, gli scienziati dello Joslin diabetes Center e del Brigham and Women’s Hospital (BWH) hanno scoperto che i pazienti curati con una forma di chirurgia bariatrica, conosciuta come bypass ...

Morto Carlo Ripa di Meana : “Ecco come se ne è andato mio padre”. A due mesi dalla scomparsa della adorata moglie Marina non ha più resistito : Sono trascorsi appena due mesi dalla morte di Marina Ripa di Meana, era il 5 gennaio quando la signora dei salotti bene se ne è andata dopo una lunga malattia. Il marito Carlo Ripa di Meana non ha resistito oltre: è Morto oggi a Roma, a 89 anni. Uomo politico e di cultura, socialista e ambientalista, era stato parlamentare e commissario europeo, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del dissenso, presidente di Italia ...

Principe Harry e Meghan Markle : più di duemila persone comuni saranno invitate al matrimonio : Stanno arrivando i primi dettagli sul matrimonio del Principe Harry e di Meghan Markle. Il Royal Wedding sarà il prossimo 19 maggio e i due si diranno sì nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor. La coppia inviterà 2.640 persone all’interno del castello di Windsor per vederli arrivare alla cerimonia insieme agli invitati – circa 800 quelli che possono entrare nella cappella – e poi partire a bordo della carrozza ...

Tegola su Neymar - infortunio più grave. Stop di almeno due mesi : Il calciatore brasiliano ha riportato una frattura importante al quinto metatarso. Stagione in Ligue 1 finita, a rischio l'eventuale Champions

più di un viaggiatore su due riarreda casa quando torna dalle vacanze. Un'indagine : Più della metà dei viaggiatori riarreda casa traendo ispirazione da una vacanza. È quanto emerge da una ricerca condotta da Booking.com, secondo cui il 70% dei viaggiatori intervistati sceglie l’alloggio in cui soggiornare in base allo stile e all’atmosfera. Ma soprattutto, il 56% sceglie di rifare il look al proprio appartamento sognando mete esotiche. E lo fanno anche i più giovani, in particolare ...

“Amore - sali sull’elicottero”. Per il loro matrimonio era tutto pronto. Ma… Il sogno era diventato realtà - ma il loro giorno più bello si è trasformato in una tragedia : quello che è accaduto ai due sposi ha lasciato tanta tristezza : Era stato il loro giornopiù bello. Un matrimonio stupendo esattamente come lo desideravano e poi il viaggio di nozze. Un volo sull’oceano aveva portato Jonathan ed Ellie, dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, un luogo che avevano sempre desiderato di visitare. Ma non avrebbero mai pensato che il loro amore sarebbe finito così tragicamente. Continua ad aumentare infatti il bilancio delle vittime di un drammatico ...

“Isola dei Famosi - due naufraghe hanno violato il regolamento”. “Non ce la facevamo più - siamo sfinite” : ecco cosa hanno fatto. E adesso? : Isola dei Famosi, tra canna-gate, accuse di omofobia e anticipazioni scottanti della prossima puntata, ci mancava pure la violazione del regolamento. E il conseguente sospetto di un provvedimento in arriva per chi ha trasgredito. Intanto chi sono i naufraghi che rischiano. O meglio, le naufraghe. Si tratta di Bianca Atzei e Paola Di Benedetto. Chi segue tutti i giorni il daily e non perde un pettegolezzo dall’Honduras, sa bene come ...

Terremoto - due scosse in provincia di Udine. La più forte alle 9.16. Avvertito anche a Belluno : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.16 in provincia di Udine. Una replica con epicentro poco distante è stata registrata alle...