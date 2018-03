A gennaio crescono disagio sociale e disoccupazione

Germania - crescono i prezzi import ed export a gennaio : Teleborsa, - prezzi import ed export in aumento in Germania . Nel mese di gennaio si è registrato un incremento dei prezzi import dello 0,5% su base mensile dopo il +0,3% registrato il mese precedente. ...

Rc auto - scende a 427 euro il costo medio a gennaio . Crescono gli utilizzatori della 'scatola nera' : ROMA - scende il costo delle assicurazioni auto nel nostro Paese, con il migliore prezzo medio che si posiziona, nel mese di gennaio 2018, a 427 euro , valore in diminuzione dello 0,9% rispetto alla...

Volvo - Vendite crescono a doppia cifra a gennaio : Un mese di gennaio decisamente effervescente per le Vendite della Volvo. La Casa svedese, dopo aver chiuso il 2017 con il quarto record annuale consecutivo, ha messo a segno una crescita di ben il 22,4% con 43,439 veicoli venduti in tutto il mondo.Cina in forte crescita. A trainare la performance della Casa svedese è stata ancora una volta la Cina, diventato ormai da tempo il suo primo mercato, anche grazie al sostegno ricevuto dai proprietari ...