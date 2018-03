8 marzo | tante iniziative | sciopero femminista e un film di Marco Tullio Giordana

L'8 marzo sciopero globale delle donne. Tante iniziative anche in Italia. : Occuperemo lo spazio pubblico per riaffermare la nostra autonomia e forza politica. Il nostro movimento eccede l'esistente, attraversa frontiere, lingue, identità e scale sociali per costruire nuove ...

Immaturi – La serie non si ferma nonostante le elezioni : trama settima puntata del 2 marzo : Solo due giorni ci separano dalle elezioni politiche del 4 marzo, motivo per il quale molti canali televisivi stanno stravolgendo le proprie programmazioni per lasciar spazio a programmi e speciali sull'argomento. Non è tuttavia questo il caso di Canale 5, che nella serata di questo venerdì 2 marzo trasmetterà comunque la settima puntata di Immaturi - La serie. La prossima settimana si concluderà la prima stagione della fiction - della quale, ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 1 marzo 2018 : Leone - questo è un mese importante! E gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 1 marzo 2018. Previsioni: Sagittario ormai da troppo tempo arrabbiato. Gemelli in calo, Cancro giornata positiva e gli altri segni?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Sanremo Junior - giovanissima cantante di Novafeltria alla finale nazionale. Sul palco sabato 3 marzo : Si è da sempre esibita in spettacoli locali, mettendo in mostra le sue doti. Recentemente ha superato le selezioni per Sanremo Junior che si sono tenute proprio a Novafeltria che l'hanno portata a ...

Top offerte volantino Unieuro su Huawei : P8 Lite 2017 - P Smart e Mate 10 Pro a prezzo invitante fino al 22 marzo : Le offerte del volantino Unieuro puntano al prezzo di Huawei P8 Lite 2017, P Smart e Mate 10 Pro. Il tris d'assi del produttore cinese è in promozione presso la catena di elettronica a partire da domani 1 marzo e quasi per tutto il mese, più esattamente fino al giorno 22. A quali condizioni è possibile ottenere i tre device nei negozi fisici della nota catena di elettronica? Partiamo dal prezzo del Huawei P8 Lite 2017, un vero best seller ...

Xbox One Game Pass : tante le novità tra i titoli in arrivo a marzo : Manca davvero poco all'arrivo sugli scaffali di Sea of Thieves, l'esclusiva Microsoft che sarà inoltre inclusa al lancio nel Game Pass. Nel mese di marzo, al servizio in abbonamento per Xbox One si aggiungeranno tanti nuovi titoli che sono stati finalmente annunciati da Major Nelson in persona.Oltre quindi a Sea of Thieves, saranno ben i 7 nuovi giochi di marzo, tra cui Rise of the Tomb Rider e Resident Evil Revelations 2. Al costo di ...

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni 3 marzo e 24 febbraio 2018 : un'indagine scottante per Sam e Callen : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 3 marzo e 24 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 2. La squadra indaga su un possibile crimine commesso dai Marines. Chi è il contatto di Hetty?(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:48:00 GMT)

8 marzo - Pasqua e 25 aprile : tante occasioni perfette per godersi qualche giorno di relax in Slovenia : A volte serve solo un pretesto per decidere di concedersi un breve viaggio o un weekend con le amiche o con la famiglia: Rimske ve ne offre addirittura tre! 8 marzo – Per tutte le donne Lasciate figli, mariti, compagni e lavoro e dedicate del tempo a voi stesse, alla bellezza e al benessere del corpo e della mente con il pacchetto Dea Romana: oltre ad un ricco programma di animazione, ricreativa e rilassante, e ad un’ampia serie di esercizi, di ...

L’eccitante incubo del “Paranormal Circus” torna a Cagliari il 3 marzo 2018 : Ritorna l’eclatante realtà, unica nel suo genere, del Paranormal Circus, lo show horror carico di adrenalina, prodotto da Tayler Martini.

Perché nonostante i sondaggi Gentiloni è convinto che dopo il 4 marzo un governo ci sarà : ... a poco più di due settimane dal voto il futuro Parlamento rischia di non avere alcuna maggioranza politica. Ma il premier Paolo Gentiloni rassicura: l'Italia avrà un governo stabile e non populista. ...

Perché nonostante i sondaggi Gentiloni è convinto che dopo il 4 marzo un governo ci sarà : I sondaggisti sono concordi: dopo le elezioni del 4 marzo non ci sarà una maggioranza in grado di governare. Le ultime rilevazioni prima dello stop imposto dalla legge sulla par condicio parlano chiaro: a poco più di due settimane dal voto il futuro Parlamento rischia di non avere alcuna maggioranza politica. Ma il premier Paolo Gentiloni rassicura: l'Italia avrà un governo stabile e non populista. Reduce dal ...

Dall’11 marzo 2018 il privilegio di sciare sulle Dolomiti a primavera : al Plan de Corones tante escursioni guidate e un giorno di vacanza in regalo : Il sole illumina le Dolomiti, facendo brillare le piste da sci delle meravigliose vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Piste sempre perfettamente innevate al Plan de Corones, anche quando la primavera si avvicina, grazie alle tecniche moderne e agli impianti d’avanguardia. Dall’Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ), elegante struttura alpina di charme, si raggiungono direttamente a piedi, con il privilegio di godersi i ...

Contratto scuola 2018 - precari e diplomati magistrale : il 23 marzo data importante : Continua la lotta del personale della scuola contro l’inerzia del Governo italiano sul fronte precariato. Ne ha dato notizia il sindacato Anief, il quale, ricordando lo sciopero e la manifestazione di piazza davanti al Parlamento del prossimo 23 marzo, sottolinea come altre associazioni e organizzazioni sindacali hanno deciso di aderire alla protesta. Anief sottolinea come lo sciopero del […] L'articolo Contratto scuola 2018, precari ...