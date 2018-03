8 Marzo Festa delle donne | cosa regalare?

“Festa delle donne - sciopero dei mezzi”. 8 Marzo - come non rimanere a piedi o bloccati in stazioni - aeroporti e pensiline. Stop di aerei - bus e treni : sarà caos : Avrà una durata di 24 ore lo sciopero generale indetto per l’8 marzo dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero, organizzato in concomitanza della Festa della Donna, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario con possibili disagi per i passeggeri. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio nella giornata dell’8 marzo. Il Gruppo ...

Apprezzatissimo regalo con la promozione TIM per la Festa della Donna da oggi 6 Marzo : Da alcune ore è ufficiale la promozione TIM concepita in occasione della Festa della Donna. La compagnia telefonica, come spesso accade in occasione di ricorrenze, simili, si mostra sempre molto attenta ai propri clienti e a partire da oggi 6 marzo sarà possibile riscuotere un graditissimo regalo. Di cosa si tratta più nello specifico? In queste ore si può ritirare il gentile omaggio con cui potrete integrare 8 GB praticamente a costo 0 al ...

Festa della Donna a Roma : tutti gli eventi dell'8 Marzo : Cene a tema, spettacoli teatrali dedicati, incontri e party: la Festa della Donna a Roma si celebra tra teatri, location mozzafiato e locali. Dalle visite guidate ai concerti, fino alle serate in cui scatenarsi: l'...

Perché l’8 Marzo è la festa della donna : La storia dell’8 marzo si intreccia con quella del Novecento. Anche se oggi se ne è persa la memoria, affonda le radici nelle lotte per l’emancipazione della donna nate con le correnti rivoluzionarie e incarnate da figure come Rosa Luxemburg, Aleksandra Kollontaj o, in Italia, Anna Kuliscioff. Al congresso della Seconda Internazionale nel 1907 erano all’ordine del giorno sia la “questione femminile” che il “voto alle donne”. Si ...

Detto Fatto – La settimana dal 5 al 9 Marzo – Gli Oscar e la festa delle donne. : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 5 marzo – Si rinnova l’appuntamento con la diretta. La puntata si aprirà con un parterre d’eccezione con il quale Caterina […] L'articolo Detto Fatto – La ...

8 Marzo 2018 - Festa della Donna : in vacanza con le amiche più care - tra le mete top : Viaggiare è come sognare. E allora, perché non farlo con le amiche più care? Spesso il tempo che si desidera per stare insieme come si vorrebbe non c’è, prese dai tanti impegni quotidiani, dal lavoro e dalla famiglia. A volte serve quindi un pretesto, un’occasione speciale, per lasciare tutto e sentirsi libere di partire solo con loro, per un’indimenticabile vacanza in rosa. Ecco le più divertenti mete per una Festa della Donna da album d’oro ...

8 Marzo 2018 a Bologna - tutte le iniziative per la Festa della Donna organizzate in città : ...verrà dato spazio all'arte presso il Centro Interculturale Zonarelli alle 18 con l'inaugurazione della mostra foto- ritratto «Feeling the empowerment» in collaborazione con le associazioni Mondo ...

Venerdì 2 Marzo a Roma la Festa dei 40 anni dell’associazione di Scenografi - Costumisti e Arredatori italiani : L’A.S.C. compie 40 anni e festeggia le realizzazioni a livello nazionale e internazionale dei suoi Associati: Scenografi, Costumisti e Arredatori

Scuola e sanità - festa delle donne con protesta : sciopero l'8 Marzo : La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - comunica che le associazioni sindacali Slai Cobas, Usi, Usb e Usi-Ait hanno proclamato per l'8 marzo lo sciopero ...

Silvio Berlusconi annuncia la manifestazione unitaria del centrodestra : "Si farà a Roma l'1 Marzo" : La manifestazione unitaria del centrodestra in vista del voto del 4 marzo si farà. Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi nel corso del Forum live Ansa-Facebook. "Sì la faremo e sarà a Roma giovedì prossimo alle 18", ha detto il Cav.Sul post voto, Berlusconi ha le idee chiare: niente larghe intese. "Noi - ha sottolineato - non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader ...

8 Marzo - Festa della Donna 2018 : le proposte benessere dei centri QC Terme : Se pensiamo alla Donna, la immaginiamo indaffarata, la ricordiamo comperare regali e metterci in ciascuno il cuore, tenere a mente i gusti delle persone e d’improvviso, sorprenderle. Le donne raccolgono amore e lo trasformano in vita. Donne che fanno la spesa, che rincasano dal lavoro, preparano la cena, addormentano i figli, misurano la febbre, danno un bacio sulla fronte, infondono coraggio, curano le ferite, anche quelle del ...

Festa della Donna : bisognerebbe celebrarla domani 28 febbraio o l’8 Marzo? : Il 23 febbraio (anche se le fonti non son concordi e alcuni citano il 28 febbraio) e non l’8 marzo è il giorno in cui bisognerebbe celebrare la Festa delle Donne. Sabino Maria Frassà e Nicla Vassallo per il Think-tank Ama Nutri Cresci hanno deciso di proporre una riflessione riguardo al significato di una giornata dal significato quantomai complesso e attuale. Nicla Vassallo, che da poco ha pubblicato il libro “La Donna non ...