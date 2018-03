Lega 'serie A' : svolta sul calciomercato. E Miccichè presidente : Come in Premier League, acquisto e cessioni dei giocatori terminerà 24 ore prima dell'inizio del campionato, che aprirà il 19 agosto per chiudere il 26 maggio. ben tre i match durante le feste ...

Six Dreams - la nuova docu-serie di Amazon sul campionato di calcio spagnolo : Direttamente da Amazon Prime Video è in arrivo Six Dreams, la nuova docu-serie calcistica che racconta la vita di sei protagonisti del campionato spagnolo dentro e fuori dal campo durante la stagione – attualmente ancora in corso – 2017-2018. Si tratta di sei nomi molto noti tra gli appassionati di pallone e la serie ne mostrerà, in esclusiva, alcuni momenti inediti, dalle loro sfide quotidiane fino al significato di essere ...

5 serie sul cibo da guardare in streaming : In molti hanno provato a spiegare le ragioni, negli ultimi anni, di un successo senza precedenti dei programmi di cucina. Fra la crisi economica, una maggior attenzione all’alimentazione e l’immortale fascinazione del cibo, i programmi food spopolano sui canali tradizionali così come sulle piattaforme di streaming. E se i classici talent culinari come Masterchef iniziano a mostrare qualche segno di stanchezza, a rinnovare il genere ...

serie A 2018/2019 al via il 19 agosto. Ecco la novità sul calciomercato : 'Per queste nomine con buon senso si è deciso aspettare l'assegnazione dei diritti tv', ha spiegato il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che per il ruolo esecutivo sono stati fatti 3-4 nomi: '...

DIRETTA / Brescia Brindisi (risultato finale 74-60) : la Leonessa ruggisce ancora! (basket serieA1) : DIRETTA Brescia Brindisi, risultato finale 74-60: la Leonessa soffre una buona Happy Casa, ma nel quarto periodo trova l’allungo giusto per condurre in porto una vittoria importante(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:22:00 GMT)

De Rossi in dubbio per il Torino : obiettivo Shakhtar. serie A - Boxing Day e rivoluzione sul mercato : Intanto Fazio pensa già alla sua Argentina : ' Sono felice di essere stato convocato per gli ultimi impegni prima della Coppa del Mondo. Questo è un passo in più per il Mondiale: devo continuare a ...

serie B - le ultime sulle date delle gare rinviate ieri : Anche la Serie B si è giustamente fermata dopo la notizia della morte di Davide Astori. Tre le gare rinviate del campionato cadetto, Avellino-Bari, Foggia-Empoli e Carpi-Venezia, gare che sarebbero dovute andare in scena tra ieri ed oggi. Adesso è partita la ‘caccia’ alla data giusta per il recupero di tali incontri, ovviamente in date infrasettimanali. La prossima settima è un po’ intasata dato che prevede gare anche lunedì, ...

DIRETTA/ Cremona Pesaro (risultato finale 92-79) streaming video e tv : vince Cremona! (basket serie A1) : DIRETTA Cremona Pesaro streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio al PalaRadi nella 20^ giornata(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:22:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Virtus Bologna (risultato finale 71-70) streaming video e tv : vince Venezia! (serie A1) : DIRETTA Venezia Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Sfida di grande fascino al Taliercio nella 20^ giornata(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:06:00 GMT)