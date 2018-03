12 milioni di spose bambine | anche in Italia

San Valentino : mentre le coppie innamorate festeggiano - milioni di spose bambine chiedono libertà : In tutto il mondo San Valentino è la giornata dedicata alle persone innamorate, una festa per le coppie in particolare. Ma ci sono unioni che non sono d’amore e che non prevedono la libertà e la possibilità di scelta per una delle parti. Questo è il caso di milioni di spose bambine in tutto il mondo. Il matrimonio precoce (spesso anche matrimonio forzato perché contro la volontà delle giovani o senza la loro effettiva consapevolezza), è un ...