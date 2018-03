Zona Euro | vendite al dettaglio gennaio sopra attese

Zona Euro - crolla la fiducia degli investitori : Teleborsa, - Le ultime dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'intenzione di imporre dazi su acciaio e alluminio, non hanno allarmato solo la Commissione Europea, ma anche ...

Zona Euro : indice Sentix a 24 punti - rischio di inversione : In Germania, che sta già registrando un indebolimento dell'economia, si registra un'aspettativa negativa per la prima volta da febbraio 2016. , CC - www.ftaonline.com,

Zona Euro - l'economia rallenta più del previsto a febbraio : "l'economia dell'EuroZona di febbraio sembra abbia incontrato un ostacolo dopo lo straordinario inizio anno. E' troppo presto per fare supposizioni in merito alla contrazione del PMI di febbraio ed ...

Zona Euro - crescono i prezzi alla produzione : Teleborsa, - Accelerano i prezzi alla produzione nella Zona Euro . A gennaio si è registrato un incremento dello 0,4% dopo che nel mese di dicembre i prezzi erano cresciuti dello 0,2% . Il dato, ...

Disoccupazione euroZona stabile all'8 - 6% ai minimi da oltre 7 anni : Roma, 1 mar. , askanews, Disoccupazione stabile all'8,6 per cento a gennaio nell'area euro, che secondo Eurostat rappresenta il valore più contenuto di questa voce dal dicembre 2008. Complessivamente ...

Zona Euro - tasso di disoccupazione in calo a gennaio : Teleborsa, - Diminuisce la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di gennaio. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EuroSTAT, , il tasso di disoccupazione è diminuito all'8,6% dall'8,7%...

Zona Euro - la manifattura si conferma in zona espansione : A livello nazionale, la Germania si conferma l'economia traino con un indice PMI di 60,6 punti , 60,3 la stima flash, . L' Italia va a 56,8 punti sui minimi degli ultimi 5 mesi. Male anche la Francia ...

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia EuroZona in salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

Nuova frenata dell'inflazione media nell'euroZona - febbraio 1 - 2% : Roma, 28 feb. , askanews, Nuovo rallentamento dell'inflazione media nell'area euro: a febbraio la crescita dei prezzi al consumo si è attestata all'1,2 per cento, secondo la stima preliminare diffusa ...

