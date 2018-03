WhatsApp beta si aggiorna | oltre un’ora per cancellare i messaggi e altre novità

(Di lunedì 5 marzo 2018) La versionedisiintroducendo un mucchio di. Fra queste emerge soprattutto l'estensione dei 7 minuti massimi peruno inviato, minuti che ora diventano circa 68. L'altrapiù rilevante riguarda invece una funzionalità relativa alla registrazione audio che è stata già introdotta sulla versione diper iOS. L'articolosiperè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Altre notizie : WhatsApp beta si ...

sinel canale diaggiungendo la possibilità di registrareil: dopo iOS la funzionalità in arrivo anche per gli utenti Android. L'articolosiilè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.