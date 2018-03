: Maria preferisce l’XBox alla Switch. Le azioni della Nintendo perdono il 37% a Wall Street. #CePostaPerTe - FranAltomare : Maria preferisce l’XBox alla Switch. Le azioni della Nintendo perdono il 37% a Wall Street. #CePostaPerTe - NotizieIN : Wall Street chiude in rialzo: DJ +1,40% - cjmimun : Cambi: euro a 1,2337 dollari dopo chiusura Wall Street -

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. A, il Dow Jones sale dell'1,40% a 24.881,89 punti, il Nasdaq avanza dell'1,00% a 7.330,70 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,11% a 2.721,01 punti. Sul fronte delle valute, al termine delle contrattazioni a, l'euro è scambiato a 1,2337 dollari.(Di martedì 6 marzo 2018)