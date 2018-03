Voto - Confindustria : garantire stabilità : 19.54 "L'esito del Voto indica chiaramente quali siano i problemi del Paese e appare evdidente che solo una politica economica che punti alla crescita possa risolverli". Lo scrive Confindustria in una nota. L'associazione degli industriali auspica "scelte che garantiscano stabilità e governabilità, anche in funzione dei prossimi impegni europei, tra i quali la fondamentale discussione sul nuovo bilancio dell'Unione".

