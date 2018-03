Volvo - A febbraio vendite su del 12 | 1%

quattroruote

(Di lunedì 5 marzo 2018) Lacontinua a percorrere la strada della crescita anche in questo primo scorcio d'anno. Dopo aver chiuso il 2017 con il quarto consecutivo record commerciale, anche il 2018 mostra dati di crescita sostenuta per il marchio svedese. Alesono aumentate a livello globale del 12,1% con 40.930 vetture commercializzate, mentre nei primi due mesi dell'anno si sono attestate a 84.368, il 17,2% in più rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.Le Suv trainano la crescita. sempre la gamma delle nuove Suv a sostenere la crescita della. Le performance disono state trainate sia dall'avvio delle consegne dell'XC40, già commercializzato in 1.975 esemplari da inizio anno con 1.580 solo a, sia dalla nuova XC60, il modello più venduto dell'intera gamma d'offerta con 10.309il mese scorso. Dietro la Suv media sia piazza la XC90 con 6.607 ...