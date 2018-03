Volley | RIVOLUZIONE nei campionati in Italia | tornano le retrocessioni | nascono due Serie

oasport

(Di lunedì 5 marzo 2018) Cambiano ini dimaschile. Oggi la Consulta di Lega ha deciso di stravolgere l’attuale sistema e di modificarlo radicalmente. Queste le decisioni prese a Bologna che caratterizzeranno i prossimi: in breve sintesi torneranno ledalla SuperLega e avremo praticamente treA di differente valore. STAGIONE 2018-2019: La SuperLega sarà a 15 squadre e ci saranno treinA2 dove invece militeranno 28 formazioni divise in due gironi. STAGIONE 2019-2020: Da questo momento ci saranno tre. La SuperLega avrà 13 squadre e due retrocession, laA2 si scinderà in due nuoveribattezzateA eA2. STAGIONE 2020-2021: Nell’anno post-olimpico la SuperLega tornerà a 12 squadre e 1 retrocessione.A con 12 formazione e 1 promozione. LaA2 sarà con due gironi da 10 squadre ...