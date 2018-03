Volkswagen I D Vizzion - Senza volante | elettrica e intelligente - VIDEO

quattroruote

: Volkswagen I.D. Vizzion - USATODAYmoney : Volkswagen I.D. Vizzion - economy2018 : Volkswagen I.D. Vizzion - connie_glbert : Volkswagen I.D. Vizzion -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Un salto nel 2030: è così che ladescrive la sua nuova concepta guida autonoma, la I.D.appena presentata al Salone di Ginevra. Il prototipo ha forme futuristiche ma concrete e, grazie a un sistema driverless di livello 5, non dispone di unné di pedali. Allinterno dellabitacolo sono infatti presenti solo quattro sedili e alcune dotazioni tecnologiche: lobiettivo di questa vettura, infatti, è quello di reinterpretare il modo di viaggiare, combinando il mondo reale e quello virtuale in una sola, coinvolgente, esperienza. Livello 5. Per aprire labasta uno sguardo: lauto è in grado di riconoscere il viso del proprietario e di bloccare laccesso a chi non dispone delle dovute autorizzazioni. Oltre a questo un sistema di driverless di quinto livello gestisce tutte le fasi di guida dopo che i passeggeri hanno impostato la destinazione tramite ...