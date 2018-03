Volano M5S e Lega | disastro Pd | Italia a destra ma servirà un governo Frankenstein

Ultimi Sondaggi elezioni 2018 LA7 : Volano M5S e Lega - crolla Partito Democratico Video : Come ogni lunedì anche questa settimana sono arrivati i Sondaggi elettorali di EMG [ Video ] per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana . Non sono mancate le sorprese a meno di un mese dalle elezioni ...

Ultimi Sondaggi elezioni 2018 LA7 : Volano M5S e Lega - crolla Partito Democratico Video : Come ogni lunedì anche questa settimana sono arrivati i Sondaggi elettorali di EMG [Video]per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Non sono mancate le sorprese a meno di un mese dalle elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo, andiamo a vedere insieme quali sono le intenzioni di voto degli italiani e come sono cambiate le percentuali dalla settimana scorsa. Per il PD continua il trend negativo mentre fanno grandi balzi in avanti Lega e ...