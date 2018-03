VINCITORI OSCAR 2018 La forma dell' acqua e gli altri premi nell' annata delle donne

Oscar 2018 : tutti i VINCITORI - Chiamami col tuo nome è Miglior sceneggiatura non originale : ... Missouri Willem Dafoe - Un sogno chiamato Florida Woody Harrelson - Tre manifesti a Ebbing, Missouri Richard Jenkins - The Shape of Water Christopher Plummer - tutti i soldi del mondo Miglior ...

Oscar 2018 - ecco tutti i VINCITORI dei premi : Com’era da aspettarsi, l’edizione degli Oscar andata in onda questa notte negli Stati Uniti, la 90sima, si è sviluppata da una parte celebrando l’importante anniversario con numerosi montaggi di pellicole di culto e dall’altra facendo proprio il clima politico che imperversa in questi mesi a Hollywood, fra le politiche reazionarie di Trump e i movimenti femministi post-Weinstein. Le battute agrodolci del conduttore (per ...

Oscar 2018 - i VINCITORI : Guillermo Del Toro trionfa – Miglior regia e miglior film con La Forma dell’Acqua : Stavolta Warren Beatty non sbaglia. La Forma dell’Acqua vince l’Oscar 2018 come miglior film e il suo regista Guillermo Del Toro quello per la miglior regia. Trionfo di un film meraviglioso, di una fiaba pura e dolente, cinematograficamente totalizzante ed eterna, in una serata degli Oscar che si era avviata sul tutto previsto, tutto scontato, tutto molto noioso. La cerimonia targata Jimmy Kimmel è stata una delle più soporifere e sottotono ...

I VINCITORI agli Oscar 2018 da The Shape of Water alla sorpresa Get Out - un’edizione prevedibile : lista completa : La 90ª edizione della cerimonia degli Academy Awards si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte: i vincitori agli Oscar 2018 sono stati pressoché prevedibili, che ha regalato poche sorprese. Alcuni avevano già la vittoria in tasca a giudicare dalle precedenti statuette ottenute ai SAG e ai Golden Globe. Gli Oscar 2018 hanno rappresentato un record per alcuni: l'ottantottenne Christopher Plummer è l'attore più anziano ad essere ...

