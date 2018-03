Video di Mystery of Love di Sufjan Stevens da Chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 | una

optimaitalia

(Di lunedì 5 marzo 2018)una struggente versione dal vivo diofdidal filmcol tuo(Call Me By Your Name) ha incantato la platea del Dolby Theatre di Hollywood nella notte del 4 marzo: alla cerimonia di premiazione dell'edizione numero 90 degli Academy Awards, il brano ha concorso nella categoria Miglior Canzone Originale, ma non ha portato a casa l'ambita statuetta.Si tratta di una delle tre canzoni con cuiha contribuito alla colonna sonora del film del regista italiano Luca Guadagnino, che in quest'edizione degli Academy Awards ha tenuto alto l'orgoglio italiano conquistando uno dei quattro premi per cui era candidato, quello per la Miglior Sceneggiatura Non Originale.Il brano aveva già fatto il suo esordio nella classifica Hot Rock Songs di Billboard negli Stati Uniti, riscontrando un'ottima accoglienza di pubblico e critica. La ...