Video di Eddie Vedder agli Oscar 2018 con Room at the Top di Tom Petty | omaggio agli

optimaitalia

: Video di Eddie Vedder agli #Oscar2018 2018 con Room at the Top di Tom Petty, omaggio agli attori scomparsi… - OptiMagazine : Video di Eddie Vedder agli #Oscar2018 2018 con Room at the Top di Tom Petty, omaggio agli attori scomparsi… - PaoloTurconi : v Oscar 2018, le migliori performance della serata: Eddie Vedder, Common, Sufjan Stevens e St. Vincent, Mary J.... -

(Di lunedì 5 marzo 2018)si esibisce con la canzoneat the Top, il pezzo scritto da Tom. La sua performance fa parte delle esibizioni In memoria, il momento live che ha interrotto la consegna degliper uned un pensiero commossoattori scomparsi negli ultimi 12 mesi.Il momento diè stata l'occasione per rivolgere un pensiero anche a tutti gli addetti ai lavori del mondo del cinema che hanno lasciato questo mondo nell'ultimo anno. Al Dolby Theatre di Los Angeles,ha commosso il pubblico sulle note di uno dei brani più apprezzati della discografia internazionale.Il brano scelto è statoat the Top, scritto da Tom. La canzone fa parte del disco Echo, rilasciato nel 1999 da Tomand the Heartbreakers, prodotto da Rick Rubin, Tome Mike Campbell.Il titolo del brano significa "Una ...