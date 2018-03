VIDEO | Cecilia Rodriguez cade rovinosamente durante un evento

VIDEO | Cecilia Rodriguez cade rovinosamente sul palco : “Una figura di m*rda”. Così Cecilia Rodriguez, 28 anni, ha efficacemente sintetizzato una rovinosa caduta in cui è incappata...

Cecilia Rodriguez cade sul palco davanti a tutti : ecco il VIDEO dell'incidente : Esilarante imprevisto per Cecilia Rodriguez durante un evento. La sorella di Belen cade rovinosamente sul palco prima di presentare una serata. ecco il momento dell'incidente e cosa ha detto subito ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CAOS EVA HENGER E NOMINATION/ VIDEO - Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti in partenza : ISOLA dei FAMOSI 2018, Canna-gate e news: Selvaggia Lucarelli attacca gli autori e Alessia Marcuzzi, la conduttrice un soldatino nelle mani della produzione.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:19:00 GMT)

IGNAZIO MOSER - DETTO FATTO/ VIDEO - lo spogliarello del fidanzato di Cecilia Rodriguez : IGNAZIO MOSER ospite di DETTO FATTO con Caterina Balivo; l'ex ciclista parla di Cecilia Rodriguez, del Grande Fratello Vip e della possibilità di mettere su famiglia con la fidanzata.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 01:17:00 GMT)

Francesco Monte vs Eva Henger/ VIDEO - Cecilia parla ancora del suo ex a Mattino Cinque (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte, Isola dei Famosi 2018: le iene Onnis e Corti raggiungono l'ex tronista ed Eva Henger portando la "maglietta della pace", il caso è chiuso? Ecco il Video.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 10:18:00 GMT)

Francesco Monte VIDEO diretta Isola dei Famosi : il pensiero per Cecilia Rodriguez : Isola dei Famosi, Francesco Monte: i fantasmi del passato e le parole per Cecilia Rodriguez Un videoclip di Francesco Monte è stato mostrato stasera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. In questo modo l’ex tronista di Uomini e Donne, come spiegato più volte da Alessia Marcuzzi, ha voluto raccontare al pubblico a casa la sua […] L'articolo Francesco Monte video diretta Isola dei Famosi: il pensiero per Cecilia Rodriguez ...

Cecilia Capriotti/ VIDEO - piange per Maria Isabelle : "Non lascerò più la mia bambina" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, al televoto ha passato una settimana molto complicata: sarà lei l'eliminata? Un duro scontro con Filippo Nardi ha minato la tranquillità. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:22:00 GMT)

Francesco Monte e Cecilia - un grande bluff? Quel brutto sospetto VIDEO : #Francesco Monte non sembra avere pace dopo L'#Isola dei Famosi e la 'coltellata' di #Eva Henger. Dopo lo scandalo droga che lo ha travolto a pochi giorni dal suo arrivo, ecco l'ennesima accusa. Ad accendere la miccia Valerio Staffelli, che ha beccato il ragazzo proprio sotto il palazzo in cui abitano Cecilia Ridriguez e Ignazio Moser. I dubbi dell'inviato di Striscia la Notizia sono Quelli della parte più maliziosa del pubblico, convinta che in ...

Tapiro a Francesco Monte : ancora si frequenta con Cecilia? Le parole di Ignazio VIDEO : Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che le cose tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non siano al momento delle più rosee. Sabato pomeriggio infatti, durante lo spazio di Verissimo chiamato Chicche di Gossip, è andato in onda un servizio in cui si ipotizzava che potesse esserci qualche problema tra i due ragazzi visto che Chechu si trovava da sola per un evento di gala a Sanremo. Oltre a questo, nella puntata di lunedì 12 febbraio di ...

VIDEO del Tapiro D’Oro a Francesco Monte per il Canna-gate all’Isola dei Famosi 2018 : spunta Cecilia Rodriguez? : Tapiro d'oro a Francesco Monte per il Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018 nella nuova puntata di Striscia la Notizia. Se nei giorni scorsi Valerio Staffelli aveva consegnato lo speciale "premio" a Eva Henger, nella puntata di oggi, 12 febbraio, toccherà proprio al tronista pugliese beccato per le vie di Milano ma, a quanto pare, non da solo. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il tronista fosse in compagnia della sua ex, Cecilia ...

Cecilia difende Monte e svela l'sms - Francesco emozionato : 'fa un certo effetto' VIDEO : Sono trascorse circa due settimane dalla rivelazione che vede protagonista Francesco Monte al centro di importanti accuse condizionanti la propria persona. In breve, l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne [Video] è stato costretto ad abbandonare la sua avventura sull'#Isola dei Famosi e rientrare in Italia per tutelarsi e difendersi dalle presunte false accuse dichiarate dall'ex naufraga Eva Henger. L'ex attrice pornografica ha ...

Cecilia : cosa pensa della droga sull'Isola e di Francesco VIDEO : Cecilia Rodriguez non è più la fidanzata di #Francesco Monte, lasciato in diretta al Grande Fratello Vip. Tuttavia, alla modella argentina è stato chiesto, durante un'intervista, riportata dal Vicolo delle News, cosa pensa della recente polemica che ha coinvolto il naufrago Monte. Il ragazzo è stato accusato pubblicamente da #Eva Henger di aver fatto uso di marijuana, per cui ha voluto abbandonare l'isola per ritornare in Italia e difendersi ...

Isola dei Famosi 2018/ VIDEO - gli ormoni di Giucas Caselli in subbuglio per Cecilia Capriotti! : Il meglio e il peggio della terza puntata de L'Isola dei Famosi 2018, con le pagelle, i Video, le nomination e l'eliminazione: ecco cosa è accaduto ieri sera.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:08:00 GMT)

Lite Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti/ Isola dei Famosi 2018 - VIDEO : “Sei un fenomeno da baraccone!” : Francesca Cipriani star all'Isola dei Famosi 2018 e nel mirino dei suoi colleghi che continuano ad affrontarla e offenderla. Ecco cosa è successo alla ex gieffina in Honduras(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:44:00 GMT)