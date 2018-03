Viaggi & Turismo | gli italiani fotoreporter di viaggio | smartphone al posto della

Viaggi & Turismo - Reggio Calabria : un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte : Comincia un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte. Grazie alle abbondanti nevicate delle ultime settimane la rinomata località turistica invernale, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti, non solo reggini e calabresi, ma molti provenienti dalla vicina Sicilia e da altre regioni del Sud. Si aspetta già da oggi un altro fine settimana da tutto esaurito. Gli operatori ...

Viaggi & Turismo - le proposte MSC Crociere per l’inverno 2019/2020 : prima si prenota - maggiori sono i vantaggi : MSC Crociere, la più grande Compagnia di Crociere a capitale privato al mondo, presenta un’ampia offerta di Crociere per i crocieristi più lungimiranti e già proiettati all’inverno 2019/2020. Nella sfera di cristallo MSC il futuro mostra una Compagnia composta da una flotta di 17 moderne navi, una vasta gamma di destinazioni comodamente raggiungibili in ogni angolo del globo e un ventaglio di scelte davvero stimolanti ideali per una ...

Viaggi & Turismo : ecco la nuova classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo : eDreams rende nota la classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo: l’agenzia di Viaggi online leader in Europa anche quest’anno analizza le recensioni dei suoi clienti internazionali e stila una classifica prendendo in considerazione alcuni fondamentali aspetti del Viaggio come qualità e comodità dell’aereo, servizio a bordo ed efficienza nel check-in. Elette dagli utenti sono, in ordine, Turkish Airlines, Aegean Airlines e ...

Viaggi & Turismo - al via il countdown per MSC Seaview : la nave più tecnologica mai costruita in Italia partirà da Genova - Napoli e Messina : Mancano solo 100 giorni al battesimo di MSC Seaview, la smartship di MSC Crociere in arrivo il prossimo 2 giugno a Civitavecchia con una grande cerimonia cui prenderanno parte istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo Italiano e internazionale che saranno svelati nel corso delle prossime settimane. “Oggi iniziamo il conto alla rovescia per MSC Seaview, una nave ultramoderna che offrirà a bordo una pluralità di servizi mai vista prima, ...

Viaggi & Turismo - Dubai : The Last Exit - food truck station nel deserto e cinema sotto le stelle nel deserto : Il Dubai food Festival è alle porte e quest’anno promette di superare le aspettative di turisti e abitanti. A cominciare dal fatto che si esce dai confini della città, direzione deserto; dopo kilometri nel mezzo del nulla, improvvisamente un cartello “The Last Exit”. Una food truck station che mixa street food e cinema sotto le stelle in perfetto stile on the road dal sapore vintage americano. The Last Exit è un concept completamente nuovo a ...

Viaggi & Turismo - Pasqua 2018 : alla scoperta delle tradizioni locali in giro per l’Europa : Il periodo di Pasqua, che coincide quest’anno con l’inizio di aprile, pochi giorni dopo l’equinozio primaverile, rappresenta per molte famiglie un momento di pausa da trascorrere in totale relax, ma anche l’occasione per una breve gita fuori porta. Chi rimane in Italia non può saltare il tradizionale picnic o la grigliata di Pasquetta, mentre, se ci si spinge oltre il confine è possibile scoprire tante curiose tradizioni e usanze legate a questa ...

Viaggi & Turismo - ecco le migliori spiagge : in Sicilia la vincitrice italiana - Grace Bay prima al mondo : TripAdvisor®, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice™ Beaches Awards 2018. Grace Bay a Turks and Caicos è la vincitrice mondiale di questa edizione mentre la Spiaggia dei Conigli è prima a livello italiano. I riconoscimenti di quest’anno premiano 355 spiagge con classifiche dedicate a mondo, Africa, Asia, Australia, ...

Viaggi & Turismo : idee weekend per scoprire Rovigo e dintorni : Rovigo, culla di quel patrimonio artistico culturale di “piccola destinazione” ha presentato in anteprima alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, gli eventi della prossima primavera e le ideeweekend tematiche pensate da Rovigo Convention & Visitors Bureau che continua la sua intensa attività di promozione per far conoscere le ricchezze di Rovigo e del Delta del Po. Dopo il successo della mostra “Secessioni d’Europa” che ha ...

Viaggi & Turismo : ecco i tour più prenotati al mondo - 1 su 2 è in Italia : TripAdvisor®, la piattaforma online più grande al mondo per prenotare esperienze, tour e attività, ha annunciato oggi i risultati del suo report sui trend delle esperienze di Viaggio. I dati di prenotazione di TripAdvisor mostrano che i luoghi d’interesse storico e culturale continuano a riscuotere grande interesse ma allo stesso tempo i Viaggiatori stanno espandendo i loro orizzonti facendo emergere nuove categorie di esperienze meno ...

Viaggi & Turismo : soggiorni all’insegna della natura - tra il bosco e il laghetto del Seehof Nature Retreat : Gli occhi si emozionano davanti ai ritmi lenti dell’acqua del laghetto naturale di Flötscher Weiher. L’olfatto è pervaso dagli odori dei pini silvestri che avvolgono il lago e dei meleti. La mente si rilassa ai suoni degli uccelli e degli aironi che si posano sull’acqua. La primavera è da respirare con tutti i sensi al Seehof Nature Retreat ****s di Naz (BZ), vicino Bressanone. Un ritiro nella natura riservato, fuori dal Turismo di massa, dove ...

Viaggi & Turismo : Madesimo - la fuga bianca perfetta per questo inverno : La neve in Valtellina è la vera protagonista e a Madesimo c’è una moderna skiarea che va dai 1.150 ai 2.880 metri di quota. 60 km di piste per lo sci alpino, tra queste quelle che scendono dalla bellissima Val di Lei e lo spettacolare fuoripista Canalone, oltre a due circuiti per lo sci nordico e itinerari per escursioni in motoslitta e in snow kite. DIREZIONE ALTA QUOTA, SCIARE SENZA CONFINI Salire in vetta è l’esperienza da fare questo ...

Viaggi & Turismo : inverno di puro romanticismo nel Salisburghese : Le passeggiate lungo i paesaggi innevati, le calde atmosfere dei rifugi, i trattamenti e gli hotel pensati a misura di coppia: tutti sinonimi di una perfetta fuga romantica nel Salisburghese. Il Land è un luogo dove lasciarsi trasportare dalle emozioni e dove la natura e le esperienze outdoor non smettono mai di sorprendere. Da Salisburgo alle zone turistiche circostanti, le antiche tradizioni aprono le porte a tutti gli innamorati che decidono ...