Veneto | ad Alleghe una sciata per la ricerca e i bambini

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018) Una giornata di divertimento dedicata allo slalom gigante per giovanissimi e donne, con un pensiero speciale aimalati di leucemia e altre gravi patologie. Parte da qui la prima edizione del “Lady Winter Day”, in programma adsabato 10 marzo, con la partecipazione straordinaria dell’ex campionessa Deborah Compagnoni. Organizzata dai Comitati Provinciali della Federazione Italiana Sport Invernali di Treviso-Padova-Venezia, in collaborazione conFunivie Spa, la manifestazione sportiva intende raccogliere fondi a favore della Fondazione Città della Speranza, onlus che da 23 anni si impegna a migliorare le condizioni di cura e assistenza deimalati e delle loro famiglie, e a finanziare lascientifica in ambito oncologico e pediatrico. “Sull’onda delle belle iniziative podistiche dedicate alle donne, abbiamo cominciato a pensare ad un evento benefico ...