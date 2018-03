Vendite sul BTP dopo le elezioni in Italia

Media " Ottava di Vendite sul settore - Cairo Communication la peggiore : Cala del 5,9% anche Mondo Tv, nonostante i buoni risultati ottenuti nel 2017, comunicati nei dati preliminari di bilancio, per la quale si evidenziano l'aumento del 17% del valore della produzione e ...

Possibile truffa Elena Amoroso sulle Vendite online : arriva l’inchiesta con Le Iene : Si parla moltissimo in queste ore sul web della Possibile truffa Elena Amoroso. Si tratta di un personaggio divenuto famoso tra coloro che effettuano acquisti online, anche perché nelle ultime ore avrebbe attirato l'attenzione della trasmissione televisiva "Le Iene". Come avrete intuito, si tratta secondo l'accusa del classico metodo Ponzi, con merce inviata una tantum a collaboratori e clienti per acquistare la fiducia di tutti, prima che poi ...

Ferrari sulla cresta dell'onda : l'Australia raddoppia le Vendite e aumenta i dealer da 5 a 9 : SYDNEY - La Ferrari potenzia la sua presenza in Australia e Nuova Zelanda, portando da cinque a nove le sue concessionarie, per avvantaggiarsi di un mercato 'che non è mai stato...

Ipsen : grandi risultati nel 2017 con una crescita nelle Vendite del 21 - 1% e un aumento del margine operativo di 3 - 4 punti : Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), gruppo biofarmaceutico globale, oggi ha annunciato i risultati finanziari dell’anno 2017. Highlights – aumento delle vendite del 21,1% guidato da una crescita del 25,9% della Specialty Care, che riflette il ritmo continuo di vendita di lanreotide e l’incremento del contributo derivante dal lancio di cabozantinib e irinotecan liposome, e dalla divisione Consumer Healthcare che torna con una crescita ...

Export - Scalfarotto - MISE - : "ottimo risultato delle Vendite all'estero" : "Un deciso balzo in avanti rispetto al 2017. La prova che abbiamo agganciato la ripresa globale. Le politiche industriali che ci fanno recuperare competitività sono la condizione per vincere all'...

Milan Puma - accordo di 5 anni con bonus e percentuali sulle Vendite : La partnership tra Milan e Puma dovrebbe rappresentare il secondo accordo per grandezza in Serie A L'articolo Milan Puma, accordo di 5 anni con bonus e percentuali sulle vendite è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuova ondata di Vendite sulle Borse. A Milano (-2 - 2%) sale Unicredit : La banca guidata da Jean Pierre Mustier è stata premiata dopo i conti. Sono andate bene anche le Banco Bpm, mentre sono precipitate le Recordati dopo la pubblicazione dei conti del 2017. Male Buzzi. sempre sull'effetto del bilancio 2017 L'euro si indebolisce sotto quota 1,23 dollari...

Dudley - le ultime Vendite a Wall Street non cambiano l'outlook sull'economia : Le recenti vendite che hanno colpito Wall Street nelle ultime sedute non cambiano l'outlook sull'economia statunitense. E' così che la pensa William Dudley

Enel - Bridgewater incrementa le Vendite sul titolo : Teleborsa, - La Consob comunica che, dal 5 febbraio 2018, il grande hedge fund americano Bridgewater Associates , ha incrementato la posizione ribassista su Enel , dall'1,03% all'1,1%. A Piazza Affari,...

Salini - Marshall Wace aumenta le Vendite sul titolo : Teleborsa, - Dal 30 gennaio 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha incrementato lo " short selling " su Salini Impregilo , dallo 0,92% all'1%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob ...