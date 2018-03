Vaccini | Bartelle M5S | lasciamo che bambini no vax finiscano anno scolastico

liberoquotidiano

: Vaccini, Patrizia Bartelle (M5S) alla giunta Zaia: 'i bambini no-vax finiscano l'anno scolastico' - GioCo1950 : Vaccini, Patrizia Bartelle (M5S) alla giunta Zaia: 'i bambini no-vax finiscano l'anno scolastico' -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Per il momento rimane immutata la data del 10 marzo per quelle famiglie che ancora devono mettersi in regola sull’obbligo vaccinale, momento in cui i dirigenti scolastici dovrcomunicare formalmente ai genitori degli alunni non vaccinati di presentare alla scuola i