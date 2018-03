Vaccini | Bartelle M5S | lasciamo che bambini no vax finiscano anno scolastico

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018) Venezia, 5 mar. (AdnKronos) – ‘Per il momento rimane immutata la data del 10 marzo per quelle famiglie che ancora devono mettersi in regola sull’obbligo vaccinale, momento in cui i dirigenti scolastici dovrcomunicare formalmente ai genitori degli alunni non vaccinati di presentare alla scuola il certificato di esonero o più semplicemente di effettuare le vaccinazioni. E il 30 aprile idi 5 anni no-vax non sarpiù ammessi a scuola e i genitori dei piccoli di 6 anni dovrpagare una multa fino a 3.500 euro”. Sulla questione, interviene con una nota la Consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle Patrizia. E, aggiunge: ‘In relazione a questo tema, non ho ancora ricevuto risposta alla mia Mozione, depositata ormai da settimane, con la quale chiedo agli amministratori regionali di adoperarsi affinché tutti i minori non ...