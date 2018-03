Usa | Trump | ' Sì ai dazi | non ci sarà una guerra commerciale'

Paul Ryan esorta Trump a fermare i dazi. Presidente Usa : "Nessuna marcia indietro" : La nuova riforma fiscale ha dato slancio all'economia e non vogliamo certamente mettere a rischio questi rialzi" ha aggiunto. E mentre Trump si è detto pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi ...

Dazi Usa - Ryan : le conseguenze ci preoccupano - Trump si fermi : "La nuova riforma fiscale ha dato slancio all'economia e non vogliamo certamente mettere a rischio questi rialzi" ha aggiunto.Trump ha promesso Dazi su alluminio , 10%, e acciaio , 25%, , attirando ...

Usa - Trump : Messico e Canada esclusi da dazi se ci sarà nuovo Nafta : New York, 5 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi dazi annunciati su alluminio e acciaio, se i tre Paesi troveranno ...

Anche per il Guatemala GerUsalemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal "vero amico" Trump : Il Guatemala ha deciso di seguire gli Usa nel riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha detto, secondo i media israeliani, il suo presidente Jimmy Morales in un intervento all'Aipac, l'associazione Usa pro Israele, proprio nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontra a Washington il presidente americano Donald Trump.Morales ha Anche spiegato che l'ambasciata dello Stato centroamericano si muoverà ...

Il sogno cinese di Trump. Leader a vita negli Usa : Chiaramente una battuta. In un contesto amico, mentre pronunciava il suo discorso durante una raccolta fondi, a porte chiuse, in Florida, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Eppure le parole del presidente statunitense Donald Trump hanno già sollevato un polverone. Perché la frase incriminata - rilanciata dalla Cnn e additata dall'opposizione democratica - per molti nasconde una reale ammirazione per l'uomo che si farà presto dittatore ...

Dazi : Trump - 'basta approfittarsi degli Usa - ora di cambiare'

Netanyahu partito per Usa - vedrà Trump : ANSA, - TEL AVIV, 4 MAR - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è partito per una visita di 5 giorni negli Usa, dove incontrerà Donald Trump e interverrà all'annuale conferenza dell'Aipac, ...

"Xi Jinping Presidente a vita della Cina? Un grande. Forse anche negli Usa faremo così" - dice Trump : In un incontro di finanziatori repubblicani a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida, il Presidenteamericano ha elogiato il leader cinese, affermando che anche lui un giorno potrebbe pensare di fare la stessa manovra

Usa : Calenda su scelta Trump su dazi - Ue deve avere reazione misurata : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “La scelta di Trump di non escludere dai dazi l’Ue rischia di avere serie conseguenze che vanno ben oltre quelle economiche. Un’altra frattura in un Occidente già diviso e indebolito. L’Ue deve avere reazione misurata per non innescare una guerra commerciale”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo che il presidente Usa, Donald Trump avrebbe ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...