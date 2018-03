: @jacopo_iacoboni @MarcoMariani_IT ma vi rendete conto che è tutto questo snobismo da intellettualoidi che ha fatto… - francopolidori : @jacopo_iacoboni @MarcoMariani_IT ma vi rendete conto che è tutto questo snobismo da intellettualoidi che ha fatto… - moneypuntoit : Usa: se il deficit e la dinamica occupazionale prendono strade diverse - La riforma fiscale fortemente voluta dal p… -

"Nessuna marcia indietro" suialle importazioni di acciaio e alluminio, ma "non credo che ci sarà una guerra commerciale".Così il presidente Usa,, alla Casa Bianca dove ha incontrato il premier israeliano., poi, non esclude di partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, il 14 maggio. I rapporti tra Stati Uniti e Israele "non sono mai stati migliori", ha sottolineato.(Di lunedì 5 marzo 2018)