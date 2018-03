Uomini e Donne | anticipazioni trono classico | Nicolò Fabbri si elimina | SARA bacia anche

Stefano Guglielmini / Nuova esterna con Nilufar : spunta il dettaglio che non piace al web (Uomini e Donne) : Stefano Guglielmini è l'imprenditore napoletano che ha stregato Nilufar Addati. Fra i due, però, non mancheranno gli screzi, che prossimamente...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:20:00 GMT)

Uomini E DONNE / Anticipazioni - in arrivo una sfilata "sensuale" : cosa indosserà Gemma? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (Trono Over)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:35:00 GMT)

“Non ti sei regolata!”. Uomini e Donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di baciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

Uomini e Donne - Alex Migliorini rassicura : “Non ho nulla di grave” : Alex Migliorini di Uomini e Donne fa preoccupare i fan Per i pochi che non lo sapessero Alex Migliorini è stato il secondo tronista gay nella storia di Uomini e Donne. In quella circostanza si è innamorato perdutamente del corteggiatore Alessandro D’Amico, arrivando a sceglierlo. E a distanza di mesi da quell’importante passo i due sono tornati qualche settimana fa in studio per annunciare che presto andranno anche a convivere. Una ...

Uomini E DONNE / Anticipazioni registrazione : Nilufar chiude con Lorenzo definitivamente (Trono Classico) : Nell'ultima registrazione di UOMINI e DONNE, il bacio di sara a Luigi avrebbe scatenato le reazioni di Niccolò e Lorenzo, che delusi avrebbero lasciato... (Trono Classico)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista dice la verità : Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista rompe il silenzio e dice la verità Alex Migliorini si è rifatto? L’ex tronista del Trono Gay qualche minuto fa ha risposto a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si inizia con l’entrata dei tronisti e a seguire i corteggiatori di Nilufar e Sara: per la prima ci sono Giordano, Nicolò e Stefano; per la seconda ecco Luigi, Alessandro e Lorenzo. La prima esterna è quella di Sara e Nicolò F.: la tronista critica l’atteggiamento rinunciatario del corteggiatore, già conosciuto in altri contesti, e il ragazzo risponde che vuole andarci piano, ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : dopo il bacio con Sara - "Mi sa che Luigi me la porta via!" : Al trono classico di Uomini e Donne tra LORENZO RICCARDI e Sara Affi Fella scatta il bacio: il corteggiatore ha ripreso la conoscenza con la tronista, dopo aver scelto Nilufar.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:58:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 06 marzo 2018 : Mariano bacia Federica! : Virginia abbandona la trasmissione perchè non riesce a tenere il confronto con Marta Paqualato. Mariano Catanzaro elimina Ida, mentre bacia con passione Federica! Uomini e Donne: Virginia in lacrime, abbandona la trasmissione, teme che Marta Pasqualato le porti via Nicolò Brigante! Nella seconda parte di Uomini e Donne Trono Classico, viene dato spazio ai troni di Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro. La volta scorsa, il ...

STEFANO GUGLIELMINI / Colpo basso da Nilufar Addati : "Per me è più bello Giordano!" (Uomini e Donne) : STEFANO GUGLIELMINI è l'imprenditore napoletano che ha stregato Nilufar Addati. Fra i due, però, non mancheranno gli screzi, che prossimamente...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Fabbri lascia la trasmissione : 'La gente ama sentirsi dire solo ciò che vuole' : Un nuovo addio a 'Uomini e Donne', Nicolò Fabbri si sarebbe eliminato dalla 'corsa' al trono classico. Meraviglie romane !#palazzocolonna grazie @ascaniocolonna ph: @giulioalesse Un post condiviso da ...

Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne? : Il trono classico di Uomini e Donne sta volgendo al termine e, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete da qualche giorno, presto potrebbero arrivare grosse novità. Un volto noto al grande ...

