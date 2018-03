Una struggente Mary J Blige agli Oscar 2018 con un coro gospel in Mighty River da

optimaitalia

(Di lunedì 5 marzo 2018) Non ha portato a casa le ambite statuette per le quali era candidata, maJ.ha sicuramente incassato la soddisfazione di aver offerto al pubblico quella che sarà ricordata come una delle migliori performance della cerimonia della 90ª edizione dei premi.La cantante ha raggiunto il palco degli Academy Awards domenica sera a Los Angeles per esibirsi dal vivo nel brano, tratto dal film Mudbound.La sua è stata la prima delle cinque esibizioni della serata destinate alle melodie nominate nella categoria Miglior canzone originale degli.Presentata sul palco dalla candidata all'Taraji P. Henson,J.si è esibita col supporto di unche avvolto nell'ombra sul palco ha contribuito a creare un'atmosfera misteriosa ed inquietante intorno alla sua esibizione, culminata in una splendida esecuzione a ...