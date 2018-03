“Una baldra***” Bufera su Chiara Nasti La naufraga fashion blogger è un fiume in piena

caffeinamagazine

(Di lunedì 5 marzo 2018) Se sull’Isola dei Famosi il caos regna sovrano, tra gli ex naufraghi la situazione non è migliore. Al di là del canna gate e delle polemiche scatenate intorno a Eva Henger e Francesco Monte, ultima quella innescata da Vladimir Luxuria che ha accusato Alessia Marcuzzi di aver insabbiato lo scandalo in nome dell’audience, ecco che torna prepotentemente alla ribaltache, in Honduras, aveva attaccato Alessia Mancini paragonandola a uno scorfano dindo poi che alla sua età non dovrebbe partecipare ad un reality. Bene, a un mese e mezzo di distanza lanapoletana è stata costretta a tornare sull’argomento. Un utente, a ridosso di una sua foto, le ha infatti ricordato la sua battutata. Larivela che per lei si trattava di una frase scherzosa e che, invece, spera di arrivare a 50 annicome Alessia. Ma ricordiamo che la Mancini ha 39 anni. Non finisce ...