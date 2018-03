Un video ci mostra come sarebbe stato P T sulla prima PlayStation

Sea of Thieves torna a mostrarsi in un nuovo video dedicato alla personalizzazione dei personaggi e delle navi : Mentre Rare ha da poco annunciato un nuovo Scale Test per il suo Sea of Thieves, che si terrà questo fine settimana, ecco spuntare un nuovo video con il commento degli sviluppatori. Come segnala Dualshockers, il filmato si concentra sulla personalizzazione. In Sea of Theieves avrete la possibilità di customizzare il vostro personaggio con vestiti, accessori e stesso discorso vale per la nave, per la quale potrete scegliere vele e decorazioni.Sea ...

LG G7 si mostra in un video e immagini : sarà lui il prossimo top di gamma? : Ecco il possibile smartphone android top di gamma LG G7 con immagini, video e specifiche hardware quasi complete: sarà lui o non sarà lui? Supposizioni.Per chi non ne fosse già al corrente, LG aveva in progetto di mostrare durante il MWC 2018 il suo nuovo dispositivo top di gamma della serie G.Stiamo ovviamente parlando del successore dell’attuale LG G6, ovvero LG G7.Sfortunatamente a circa 3 settimane prima dell’inizio della fiera, ...

Ni no Kuni II : Revenant Kingdom torna a mostrarsi in 10 minuti di video gameplay : L'uscita di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom per PlayStation 4 e PC si avvicina a grandi passi, per questo motivo Bandai Namco vuole preparare al meglio i giocatori che si cimenteranno con il titolo proponendo interessante materiale.Poco tempo abbiamo avuto modo di vedere un filmato di gioco concentrato sul personaggio di Roland, stavolta il publisher condivide un nuovo video di gameplay della durata di 10 minuti, riportato da Gematsu, incentrato ...

Frostpunk : il citybuilder di 11bit Studios si mostra nel nuovo video diario degli sviluppatori : L'interessante Frostpunk, il titolo realizzato dagli sviluppatori di This War of Mine, ha da poco ricevuto una finestra di uscita ufficiale, mentre ora sono emerse nuove informazioni sul gioco e immagini inedite, oltre a un video diario in cui il team parla di alcune delle caratteristiche basilari che saranno presenti nel citybuilder.Come riporta Dualshockers, il gioco di sopravvivenza e gestione della città con ambientazione post-apocalittica ...

Il videogame di Attack on Titan 2 mostra un nuovo trailer su Eren e Levi : Attack on Titan 2, il videogioco ufficiale targato Koei Tecmo ispirato all'anime de L'Attacco dei Giganti, uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Playstation Vita (anche se quest'ultima versione, per adesso, è relegata solo al mercato giapponese). Dal web è emerso, in queste ore, un nuovo trailer incentrato su Eren Jaeger e Levi Ackermann, rispettivamente protagonista indiscusso dell'opera e uno dei ...

Rimac - L'hypercar elettrica si mostra in video : A meno di una settimana dal debutto al Salone di Ginevra la prima hypercar elettrica della Rimac si mostra in un nuovo video teaser. L'erede della Concept One introdurrà soluzioni tecniche inedite per il marchio croato, proponendo uno stile totalmente inedito caratterizzato anche da un sistema di aerodinamica attiva. Nuovo stile. Come già messo in evidenza dai precedenti teaser, l'elettrica avrà un'impostazione stilistica ben differente rispetto ...

Hokuto ga Gotoku : il nuovo video di gameplay ci mostra l'arena di Eden : I fan di Kenshiro attendono con ansia un nuovo titolo dedicato alla loro serie preferita e, sicuramente, Hokuto ga Gotoku, potrebbe soddisfare le esigenze di questi giocatori. Tuttavia, al momento il gioco di SEGA dedicato all'amato Ken il Guerriero è previsto in uscita solamente in Giappone, ma nulla esclude che potrebbe arrivare anche in occidente.Hokuto ga Gotoku lo abbiamo visto in azione recentemente in due video focalizzati ...

"Niente social per Corona" dice la fidanzata. Ma il video su Instagram dimostra che è tornato : La sua fidanzata ha appena finito di dire che è un nuovo Fabrizio Corona quello che ha varcato la soglia della Comunità Alba di Bacco dopo la scarcerazione che lui (il suo staff, probabilmente) già la smentisce: altro che "niente interviste, niente social, niente "mondanità", niente ristoranti". Corona è tornato.Un nuovo video sul suo profilo Instagram lo dimostra. Immagini che ripercorrono il suo percorso da ...

Ecco come Hubble dimostra che l'Universo si espande più velocemente del previsto [video] : Questa volta ha fornito alla Scienza la misurazione più esatta mai realizzata dell'espansione dell'Universo. E il risultato è inaspettato. LE NOVITA' La scoperta è che l'Universo si sta espandendo ...

Due nuovi video di Hokuto ga Gotoku ci mostrano l'esplorazione degli ambienti di gioco : Hokuto ga Gotoku, il nuovo titolo dedicato all'amato Ken il Guerriero, è un gioco che i fan della famosa serie stanno sicuramente aspettando. Per il momento, non sono state fornite informazioni relative alla possibile release occidentale e, quindi, il progetto targato SEGA è per ora destinato al solo mercato giapponese.Poco tempo fa è stata anche resa disponibile una versione demo per Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese e, ora, ...

Samsung Galaxy Note 8 resistente ad acqua e cadute? Ovvio e Samsung ve lo mostra in video : Samsung ha pubblicato su YouTube due nuovi video promoi dedicati al Samsung Galaxy Note 8 ed alla sua resistenza all'acqua e alle cadute accidentali L'articolo Samsung Galaxy Note 8 resistente ad acqua e cadute? Ovvio e Samsung ve lo mostra in video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Star Citizen supera i $179 milioni di crowdfunding e un nuovo video mostra l'IA avanzata utilizzata in Squadron 42 : Star Citizen continua a crescere e a macinare numeri senza precedenti in ambito crowdufunding. Da poco è stata superata l'impressionante cifra di $179 milioni raccolti con quasi 2 milioni di sostenitori del progetto.Un progetto che come sappiamo è tenuto attentamente d'occhio sia dai sostenitori più incalliti che da tutti coloro che invece sono convinti che il gioco sviluppato da Cloud Imperium Games rischi di rivelarsi la più grande disfatta ...

Valkyria Chronicles 4 : lo Snow Cruiser Centurion si mostra in immagini e video : Come riporta Dualshockers, su Twitter sono comparse nuove informazioni su Valkyria Chronicles 4, dopo i recenti video dedicati a Viola e Connor.Questa volta il nuovo materiale si focalizza sullo Snow Cruiser Centurion, l'orgoglio della Marina del Regno Unito di Edimburgo (che è l'equivalente nel gioco del Regno Unito) che servirà come potente arma di supporto per la Squad E.Lo Snow Cruiser Centurion non solo è pesantemente armato e corazzato, ma ...

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom torna a mostrarsi in un video focalizzato su Roland : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco continua condividere dell'interessante materiale dedicato al suo gioco.Dopo aver visto in azione il titolo nei primi 18 minuti ecco altri 10 minuti di gameplay per Ni No Kuni II: Revenant Kingdom focalizzati, questa volta, su Roland mentre si addentra in un sotterraneo fino ad affrontare un boss chiamato Black KnightQui di seguito è possibile visionare il video ...