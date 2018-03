«Un terremoto politico | Italia vicina a nuovo bipolarismo» L’analisi di Luciano Fontana

corriere

: È un terremoto politico. Gli italiani licenziano una classe politica nota per testarne una ignota #elezioni2018 #tg5 - AnnalisaChirico : È un terremoto politico. Gli italiani licenziano una classe politica nota per testarne una ignota #elezioni2018 #tg5 - ElFigaro1 : RT @elvira_serra: «La Lega vince al Nord sul fisco, sicurezza e migranti. Il M5S vive sulla rivolta all'establishment e la disoccupazione a… - masman007 : @MassimoCaputi Porgo a nome di molti italiani, sentitre condoglianze per il terremoto politico che ha colpito e devastato le Vostre Case... -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Spazzata via la coalizione Pd, cambia il centrodestra.divisa tra Nord e Sud. Il grande salto dei grillini. Può esistere una maggioranza in parlamento? Ogni soluzione non può prescindere da una non-belligeranza tra Lega e Cinque Stelle