Un monito per l’Europa

Maltempo : a Modena al lavoro spargisale per il monitoraggio notturno : A Modena per tutta la notte, in base alle previsioni e al rischio del fenomeno del gelicidio, è prevista l’attività degli spargisale, ma il monitoraggio da parte dei tecnici comunali consentirà l’intervento degli spazzaneve qualora ci sia una ripresa delle precipitazioni nevose con accumuli sulle strade. A Modena il Piano neve nella giornata di giovedì 1 marzo ha visto in azione tutte le lame e gli spargisale disponibili, con all’opera anche le ...

Putin presenta super-missile “invincibile” : monito agli Usa | Grafica : Putin presenta super-missile “invincibile”: monito agli Usa | Grafica Putin presenta super-missile “invincibile”: monito agli Usa | Grafica Continua a leggere L'articolo Putin presenta super-missile “invincibile”: monito agli Usa | Grafica è su NewsGo.

Russia - Putin presenta super-missile 'invincibile' : monito agli Usa : Poi ha gettato un po' d'acqua sul fuoco: "La Russia - ha detto - non intende attaccare nessuno, non bisogna creare nuove minacce per il mondo", ma "sedersi al tavolo dei negoziati" e "rinnovare il ...

Potenza - siglato accordo tra Arpa Campania e Basilicata per il monitoraggio del litorale tirrenico : Approfondire la conoscenza dell'ambiente marino della costa tirrenica della Basilicata. È l'obiettivo dell'accordo siglato tra le agenzie ambientali di Campania e Basilicata per il monitoraggio delle ...

Ambiente - Radon : A2A ha scelto Arpacal per monitorare le centrali idroelettriche calabresi : Il colosso dell’energia A2A, maggiore multiutility italiana nata nel 2008 dalla fusione delle municipalizzate lombarde ASM, AMSA e AEM, si è avvalso dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria) per la misurazione della presenza di gas Radon nelle proprie centrali elettriche situate in Calabria. Pur avendo adempiuto a quanto previsto dalla normativa di settore, avendo all’interno della propria organizzazione un ...

Svelato Suunto 3 Fitness - un nuovo smartwatch per lo sport con monitoraggio del battito cardiaco : Suunto, produttore finlandese di orologi smart e di strumenti di precisione, ha Svelato in giornata Suunto 3 Fitness, il suo nuovo smartwatch pensato in maniera specifica per chi pratica attività sportiva. Lo smartwatch è equipaggiato con un sistema di monitoraggio del battito cardiaco. Secondo il produttore, Suunto 3 Fitness è in grado di stilare dei programmi di allenamento settimanali personalizzati e di aggiornarli in maniera automatica. ...

Dal Giappone il display-cerotto : monitora la salute e ci permette di inviare messaggi : Un nuovo schermo led che può essere applicato direttamente alla pelle come un cerotto, spesso solo un millimetro e capace di monitorare importanti dati sulla salute, ma anche di inviare e ricevere messaggi ed emoji. Questa è l’invenzione del professore Giapponese Takao Someya dell’Università di Tokyo che potrebbe rivoluzionare l’utilizzo degli strumenti digitali in campi come quello della medicina. “Con questo, anche ...

AOC presenta la nuova linea di monitor gaming Agon 3 per il 2018 - Philips presenta 7 nuovi modelli anche con display curvi : AOC e Philips hanno recentemente presentato le nuove linee di monitor in arrivo sul mercato, alcuni pensati specificatamente per il mondo del business mentre altri sono stati specificatamente sviluppati per soddisfare tutte le necessità dei videogiocatori.AOC ha annunciato la linea premium di monitor di gioco Agon a marzo 2016, presentando l'AG271QX. Questo modello all'avanguardia da 27" ha un pannello TN fast con risoluzione 1440p per dettagli ...

Arrivano i tatuaggi elettronici ultrasottili - rivoluzione per monitorare salute - benessere e parametri vitali : Dopo il corpo umano trasformato in un caricabatterie, in arrivo i tatuaggi elettronici resi piu’ sottili e alla portata di tutti. Descritti sulla rivista Flexible Electronics, sono la base per i futuri computer indossabili e potranno aiutare a controllare parametri vitali come il battito cardiaco e la temperatura corporea. I tatuaggi elettronici del futuro sono stati messi a punto dai gruppi dell’Universita’ cinese di Scienza e ...

Digione-Nizza - Balotelli ammonito per aver zittito cori razzisti : ...supporters make monkey noise end "uh uh" for the whole game and no one of the "commissions discipline " say nothing? So is racism LEGAL in France? Or only in Bastia ? Football is an amazing sport .. ...

Un Visco sereno blandisce le banche : serve un nuovo modello e dimensioni maggiori. monito per le Bcc : VERONA - Un governatore finalmente sereno, quello del Forex. Che si permette di esordire parafrasando un verso soave di Carducci , 'Sulla fiera di Verona batte il sole a mezzogiorno', , e trova nel ...

monito per chi avesse voglia di andare nello spazio : «nello spazio nessuno può sentirti urlare» La tag-line di Alien (1979) diretto da Ridley Scott The post Monito per chi avesse voglia di andare nello spazio appeared first on Il Post.

'Ho un tumore - ma ho deciso di non curarmi'. Manager di Fb rivela che per ora vuole 'monitorare la malattia' : Avere un "male incurabile", un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di "guardare e aspettare" piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, ...