Un film plagiato ha vinto l' Oscar 2018?

Blastingnews

: Elsa è gay e io sto guardando il film di Guillermo del Toro non plagiato - beerbloodandnut : Elsa è gay e io sto guardando il film di Guillermo del Toro non plagiato - tolkien_wars : Probabilmente la visione di trenta e passa film mi ha plagiato un attimo (e non sono ancora finiti) -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Come ampiamente previsto dai pronostici della vigilia, "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro si è assicurato la stuatuetta più prestigiosa di questi, quella per il migliorin gara. Ildel messicano Del Toro aveva fatto incetta di candidature. Ben tredici erano infatti le categorie nelle quali "La forma dell'acqua" concorreva. Alla fine sono state quattro le statuette raccolte dalla pellicola. Oltre a quella per il migliorin concorso, infatti, ha ottenuto quella per la miglior regia, per la miglior sceneggiatura e per la migliore colonna sonora originale....