Uefa | un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare Davide Astori

L’ Uefa onora Astori : minuto di silenzio in Champions ed Europa League : Anche l'Uefa ha voluto onora re il ricordo di Davide Astori , capitano della Fiorentina e nazionale italiano scomparso ieri prematuramente all'età di 31 anni. L'articolo L’Uefa onora Astori : minuto di silenzio in Champions ed Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anche l’ Uefa rende omaggio ad Astori : minuto di silenzio in Champions ed Europa League : Anche l’Uefa rende omaggio ad Astori . La morte del 31enne capitano della Fiorentina ha colpito ieri il mondo del calcio italiano ma non solo. Attestati di stima sono arrivati da tutto il mondo ed ora Anche l’Uefa ha deciso di ricordare Davide Astori durante le gare di Champions League ed Europa League che si giocheranno durante questa settimana. Un minuto di silenzio verrà osservato “prima di ogni gara di Champions League ed ...

Uefa - per Astori un minuto si silenzio in Champions ed Europa League : 'Prima di ogni gara di Champions League ed Europa League in programma questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori'. Lo ha annunciato l'Uefa su Twitter.