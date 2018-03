Udinese | Adnan felice in maglia bianconera

Sampdoria-Udinese - gol Adnan o autogol di Silvestre? La decisione per il fantacalcio : Sampdoria-Udinese, gol Adnan o autogol di Silvestre? Si sono giocate gran parte delle partite della 26^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato emozioni è stata quella tra Sampdoria ed Udinese, 2-1 il risultato. In gol Silvestre e Duvan Zapata, per i bianconeri in rete Adnan, dubbi sulla marcatura per il club bianconero, gol Adnan o autogol di Silvestre? Ecco la decisione presa per il fantacalcio, si tratta di gol di ...

Probabili formazioni / Udinese Roma : torna Adnan. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Udinese Roma: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del primo anticipo della 25^ giornata di Serie A a Udine(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:51:00 GMT)

News Udinese - le ultime sulle condizioni di Adnan e Halfredsson : il comunicato : News Udinese – “L’Udinese prosegue nella marcia di avvicinamento al match di sabato contro la Roma, in programma eccezionalmente alle 15, visto l’impegno Champions dei giallorossi la prossima settimana. Questa mattina i bianconeri si sono ritrovati al Brunelleschi agli ordini di Oddo per svolgere una seduta prevalentemente di matrice tattica. Per il gruppo partitelle di 11 vs 11 per circa 2 ore. Ancora out Halfredsson, mentre Alì ...

Udinese - novità dall’infermeria : le condizioni di Alì Adnan : Alì Adnan si prepara al rientro in campo. Il difensore iracheno dell’Udinese è stato a lungo fuori dal terreno di gioco a causa di una lesione al retto femorale che ha costretto il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo a cercare nuove soluzioni sulla corsia sinistra. Adesso però Alì Adnan è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida per la convocazione in vista del prossimo incontro di campionato dell’Udinese. La squadra di Oddo è ...

Serie A - Udinese subito in campo : recuperato Adnan : UDINE - Archiviata la sconfitta contro il Torino, l' Udinese ha subito messo nel mirino l'anticipo contro la Roma allenandosi nel quartier generale senza staccare la spina. Le buone notizie per Oddo ...

Serie A Udinese - Oddo recupera Alì Adnan in ottica Roma : UDINE - L' Udinese non ha staccato la spina dopo la sconfitta contro il Torino. I bianconeri sono tornati al lavoro stamattina sui campi del Bruseschi per preparare al meglio la partita con la Roma , ...

Serie A Udinese - per Behrami e Ali Adnan lesione muscolare : UDINE - Ali Adnan e Valon Behrami si sono sottoposti nella giornata di oggi ad esami diagnostici, al fine di determinare l'entità degli infortuni occorsi durante la gara conjtro il Bologna, il 30 ...

Serie A Udinese - lesione muscolare per Ali Adnan e Behrami : UDINE - Ali Adnan e Valon Behrami si sono sottoposti nella giornata di oggi ad esami diagnostici, al fine di determinare l'entità degli infortuni occorsi durante la gara conjtro il Bologna, il 30 ...