Tutto sullo sciopero dei trasporti di giovedì 8 marzo

Tutto sullo sviluppo urbanistico del Mart. Rovereto avrà una cittadella dei saperi : Tra quelle consolidate e nate sotto la direzione di Maraniello, ci sono quelle con il Centro Santa Chiara, con una calendarizzazione di spettacoli in reciprocità e progetti di didattica, il festival ...

Il Pontedera ferma i Grigi sullo 0-0 : si decide Tutto al 'Mannucci' : ... in particolare l'Alessandria inserisce Russini per Sestu e Barlocco per Fissore ma la trama della gara non cambia: la girata di testa di Fischnaller su cross di Russini al 35' è più per la cronaca ...

Napoli-Spal in tv - dove vedere la diretta e streaming : Sarri punta Tutto sullo scudetto : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Spal, per non perdere punti Giovedì scorso un Napoli in pieno turn over è stato 'travolto' dal Lipsia in casa ...

Samsung Galaxy S9 : Tutto quello da sapere sullo smartphone : Ci siamo. Il 25 febbraio verrà svelato al pubblico il nuovo Samsung Galaxy S9, per la soddisfazione degli amanti Android che hanno visto in questi mesi il boom mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. E proprio Samsung, da sempre l'antagonista commerciale dell'azienda americana, potrebbe avere un buon successo commerciale con il suo nuovo Galaxy S9, non solo per la poca concorrenza, ma sopratutto per le funzionalità ...

Pippo Baudo : età - altezza - vita privata e curiosità finora sconosciute sullo storico conduttore. Se pensate di sapere Tutto - vi sbagliate di grosso : ne ha di scheletri nell’armadio superPippo : Pensavate di sapere tutto su Pippo Baudo? Sanremo ha sicuramente rispolverato alcune curiosità su uno dei presentatori storici. Partiamo dall’anagrafe: lì c’è scritto Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, è nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Il conduttore ha dunque 81 anni. Pippo è alto 185 cm. La sua carriera, sempre in ascesa, è iniziata negli anni Sessanta. Ha condotto numerosi programmi di successo: Fantastico, ...