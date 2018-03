Trionfo M5S | exploit Lega Crolla il Pd Centro-destra il più votato Borsa giù | sale lo

Sicilia e Sardegna sono roccaforti M5s : verso il Trionfo in tutti i collegi uninominali : Sicilia e Sardegna sono a pieno titolo roccaforti del M5s. Il Movimento verso la conquista di tutti i collegi uninominali , almeno per quel che riguarda...

Trionfo M5S - exploit Lega. Crolla il Pd. Centro-destra il più votato. Borsa giù in apertura : Affluenza di poco inferiore alle elezioni 2013. Cinque Stelle da record: oltre il 30 per cento. Bene Fratelli d’Italia, delude Liberi e Uguali, +Europa sotto la soglia di sbarramento. Centro-destra avanti sia alla Camera sia al Senato ma non sembra avere i numeri per raggiungere la maggioranza. Sconfitta storica per il Pd, Renzi medita le dimissioni...