TRIONFO LEGA-M5S | ELEZIONI 2018 “Salvini populista | Di Maio no” | i prof stroncano il

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli TRIONFO del centrodestra : umiliati Serracchiani e Illy : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...

Luigi Di Maio - TRIONFO M5s Elezioni 2018/ “Confronto con Lega e con tutti : oggi inizia la Terza Repubblica” : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche 2018: trionfo del candidato premier M5S, "inizia la Terxa Repubblica. Parlo con tutti, pronti a governare a Camera e Senato". Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:22:00 GMT)

Beppe Severgnini - tutto bene? Nella notte del TRIONFO di M5s e Lega è scomparso : un silenzio assordante : E infatti, l'acuto osservatore della politica italiana, Nella notte elettorale - almeno fino alle 2.15 - si era trincerato dietro un irrituale silenzio su Twitter: nessun cinguettio, nessun commento, ...

TRIONFO M5S - exploit Lega : forze populiste oltre il 50%. Crolla il Pd di Renzi. Centro-destra il più votato : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?Centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...

